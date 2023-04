Kartell, al Salone del Mobile.Milano 2023 con lo stand “My Kartell”

Gli scatti d'Affari

Salone del Mobile 2023, Kartell torna protagonista la lampada di Ferruccio Laviano con ‘Bourgiemania’

“My Kartell” è il titolo dello stand di Kartell al Salone del Mobile.Milano 2023. Lo stesso titolo del catalogo che è un passo oltre il punto che aveva caratterizzato il messaggio dello scorso anno. Dal bianco dell’allestimento e della copertina 2022 si passa ora a un percorso scandito da sfumature di colore che diventano ideali quinte per ambientazioni e prodotti singoli.

Una galleria che si snoda nel grande spazio al padiglione 2, nella nuova collocazione all’ingresso della Fiera e racconta il significato di “My Kartell”, un modo di essere, alla continua ricerca del nuovo e dell’innovazione. Kartell è da sempre un laboratorio creativo, in cui i designer sono chiamati a lavorare sul prodotto industriale. Parallelamente, sono ora coinvolti nel lavorare con lo stesso approccio e la stessa esperienza anche sull’allargamento

di gamma, su prodotti che nascono da materiali diversi, per destinazione d’uso differente, indoor e outdoor. Dal living ambientato con tappeto e luce accanto a divani e poltrone, ai singoli pezzi usciti da nuovi stampi come lampade, specchi, vassoi e ovviamente sedute.

“Il negozio oggi è un acceleratore di tutto il nostro progetto strategico”, spiega Claudio Luti, presidente di Kartell, “uno spazio esperienziale in cui il cliente trova una visione di Kartell nel suo insieme con prodotti nuovi e prodotti storici, una consulenza diretta per l’acquisto, una spiegazione sul prodotto, sulla modalità di accostare il prodotto a ad altri arredi in diversi stili”.

In particolare, la lampada di Ferruccio Laviani, simbolo di Kartell, tra le più pubblicate e fotografate negli ultimi vent’anni, è la protagonista, molto amata nelle case ma anche sui set cinematografici e pubblicitari di tutto il mondo, diventa un progetto esperienziale. Nasce da questo ventennale racconto “BOURGIEMANIA” il tributo a una regina del design che si concretizza in un evento speciale in occasione del Salone del Mobile 2023.