Kartell e Mattel: a Natale il nuovo progetto in collaborazione

Kartell e Mattel, rinnovata la collaborazione: in arrivo a Natale una limited edition di componibili e carte da gioco Kartell e Mattel rinnovano la collaborazione iniziata nel 2009 con il progetto "Barbie goes design with Kartell" con un nuovo progetto che coinvolge due fra i prodotti più riconoscibili dei due brand: i Componibili di Anna Castelli Ferrieri e le Carte da gioco "UNO", tra i più tradizionali giochi in scatola delle Feste di Natale. Dalla loro unione nasce il "Componibile UNO", che ispirandosi alle Carte da gioco punta sui colori e sulla riconoscibilità delle caratteristiche di questi prodotti. La limited edition sarà disponibile nella versione bianca a quattro elementi in cui gli sportellini di apertura con il caratteristico foro saranno realizzati nei tipici colori delle carte ma in una versione polvere: rosa, giallo, verde e azzurro. In un continuo gioco di rimandi verrà realizzato anche uno speciale deck di carte "UNO" abbinata al Componibile, personalizzata con tutti i prodotti più riconoscibili di Kartell, fra cui la sedia Louis Ghost, la lampada Battery, la cassettiera Mobil e la libreria Bookworm, che andranno a sostituire i tradizionali numeri di gioco. Le carte Jolly speciali raffigureranno invece lo gnomo Attila e il Componibile limited edition per un deck destinato a diventare anche oggetto da collezione. "Il lifestyle di Kartell si declina anche in collaborazioni in cui ritroviamo delle affinità con la nostra cifra creativa e stilistica. Con Mattel, fin dalla nostra prima collaborazione, abbiamo identificato elementi di forte identità come il materiale, il colore, la giocosità. È nata quindi naturalmente questa nuova collaborazione che vede contaminare vicendevolmente due fra i prodotti più iconici del nostro brand: da un lato i Componibili che riprendono i colori tradizionali delle carte da gioco Uno e dall'altro appunto le carte su cui sono raffigurate i nostri prodotti più riconoscibili", commenta Lorenza Luti, Direttore Marketing & Retail di Kartell.