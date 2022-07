Leonardo, al via collaborazione industriale Italia-UK

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Leonardo e BAE Systems, annunciata partnership tra Italia e Regno Unito per il programma Future Combat Air System

Leonardo e BAE Systems hanno raggiunto un accordo nell’ambito del programma Future Combat Air System (FCAS) per il velivolo dimostratore, nel quadro di un percorso di cooperazione avviato tra Italia e Regno Unito nel settore della Difesa. Questo approccio consentirà di individuare aree condivise dove avviare analisi congiunte su possibili attività di interesse comune, oltre a integrare e implementare le attività di dimostrazione in ambito sensoristica e sistemi avanzati che coinvolgono il business italiano e britannico di Leonardo ed Elettronica Spa.

Il programma FCAS prevede lo sviluppo di una struttura di sistemi tecnologicamente avanzata per missioni multi-dominio, incentrato su tecnologie emergenti, con al centro una piattaforma aerea di sesta generazione e destinato al rinnovamento della flotta di velivoli Eurofighter. La collaborazione tra Leonardo e BAE Systems mira all'applicazione di metodologie di progettazione Model Based System Engineering (MBSE) e allo sviluppo congiunto di tecnologie abilitanti per la sovranità nazionale del futuro sistema. Queste attività sono la naturale evoluzione dei processi di innovazione già avviati dalle aziende e assumono un'importanza strategica in quanto esplorano una frontiera tecnologica non ancora raggiunta dall'industria europea.