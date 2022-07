LG, inaugurata Gallery Experience al Mediaworld Tech Village di Roma

Gli scatti d'Affari

LG, due nuove Botteghe tecnologiche nella Galleria Commerciale di Porta di Roma dedicate all’Home Entertainment e all’Home Appliances

Il secondo experience center di MediaWorld in Italia dedicato all’innovazione approda a Roma grazie a LG, che ha inaugurato le nuove “Botteghe” tecnologiche all’interno del nuovo MediaWorld Tech Village della Galleria Commerciale di Porta di Roma. Lo spazio ospita l’eccellenza dell’elettronica di consumo all’interno di un concept rinnovato e moderno, in grado di offrire un’esperienza cliente sempre più interattiva e avanzata. LG è presente all’interno del nuovo store con due spazi dedicate rispettivamente ai prodotti dell’Home Entertainment e dell’Home Appliances.

Sul fronte dell’Home Entertainment, LG ha scelto un percorso espositivo ispirato al concetto di “Gallery Experience” nel quale i televisori sono esposti come in un’esposizione d’arte: lo spazio è aperto per offrire uno sguardo d’insieme su tutta l’offerta. Tuttavia, grazie all’uso sapiente di pareti curve e arredi di separazione, il visitatore può scoprire spazi di fruizione personali con appoggi e sedute per godere con calma dell’esperienza di visione offerta. L’area dell’Home Appliances propone un ampio spazio in grado di offrire una panoramica completa dell’offerta tecnologica sul fronte degli elettrodomestici: la sezione Living ospita le più avanzate soluzioni tecnologiche per la cura dei capi e della casa. Entrambi gli spazi sono presidiati da consulenti LG dedicati in grado di guidare l’esperienza di scelta e acquisto dei visitatori con la professionalità e la competenza necessarie per rendere unica l’esperienza in store.