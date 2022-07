LG e UniBo: accordo per la fornitura di 500 Monitor Zero Client

Università di Bologna incrementa la configurazione da remoto a studenti e personale con 500 monitor All-In-One Zero Client di LG

L’Università di Bologna ha stretto un accordo con LG per la fornitura di 500 Monitor All-in-One Zero Client da 24” di LG (modello 24CK550Z) da utilizzare nelle sue Aule, con l’obiettivo di adottare una console di management per la configurazione immediata e da remoto dei dispositivi Zero Client utilizzati da studenti e personale. Il modello, dotato di un display Full HD (1,920 x 1,080) da 24’’ con pannello IPS in formato 16:9, sfrutta la console di gestione Teradici per virtualizzare il desktop, consentendo a studenti e personale di accedere con facilità e rapidità a documenti, percorsi formativi e applicazioni disponibili su un server centrale, attraverso le proprie credenziali. Inoltre, questi monitor vengono utilizzati dall’Università di Bologna per lo svolgimento di test ed esami universitari che prevede una gestione centralizzata.

La soluzione adottata All-in-One garantisce una migliore efficienza e funzionalità per lo studio, grazie a un’immediata fruizione dei dati tramite la semplice connessione alla rete di un dispositivo, andando ad implementare anche la sicurezza della raccolta dei dati salvati in locale ma archiviati nel server dell’istituto. La tipologia di monitor contribuisce inoltre a ridurre i costi operativi, grazie a un minor consumo energetico, ma anche quelli di manutenzione, sostituzione, reinstallazione e i costi per il personale, in quanto la configurazione avviene da remoto.

“Abbiamo apprezzato con entusiasmo la facilità d’uso e di gestione dei Monitor Zero Client LG, scelti nel panorama informatico proprio per la praticità di non dover ricorrere ad altri dispositivi e per la configurazione da remoto” ha dichiarato Ruggero Giordano, Responsabile Settore Servizi Informatici per le strutture di Ateneo. “Sin da un primo impiego, il prodotto ha confermato l’affidabilità tipica del marchio LG e in più di due anni di utilizzo non è stato riscontrato alcun problema o malfunzionamento”.