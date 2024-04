LVMH: al via il tour ‘You&ME’ per far scoprire i Mestieri d’Eccellenza

Gli scatti d'Affari

LVMH torna in Italia con il tour 'You&ME': l'obiettivo è far scoprire gli oltre 280 Mestieri d'Eccellenza ai giovani La prima tappa del tour si è tenuta il 5 aprile a Firenze, presso il Tepidarium del Roster, Giardino dell'Orticoltura, ed è continuata il giorno successivo. Nella mattinata di venerdì 5 aprile sono intervenuti, Toni Belloni, Direttore Generale Delegato del Gruppo LVMH, Damien Bertrand, CEO di Loro Piana, Paola Faccioli, CEO di Cova, Giulio Bergamaschi, CEO di Acqua di Parma, Leonardo Marras, Assessore Attività Produttive Regione Toscana, Giovanni Bettarini, Assessore del comune di Firenze e Alexandre Boquel, Direttore dei Métiers d'Excellence LVMH, hanno presenziato all'opening ufficiale del tour dove, Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha registrato un videomessaggio per il pubblico. Il tour You&ME farà tappa a Padova il 24 aprile e per la prima volta approderà a Napoli il 7 maggio, per sottolineare l'impegno del Gruppo nel supporto alle giovani generazioni in un'area con un alto tasso di disoccupazione. Per questa seconda edizione, il tour ha ricevuto il patrocinio da parte degli enti comunali, a testimonianza del sostegno delle autorità locali nei confronti di Métiers d'Excellence LVMH, che ha l'obiettivo di rendere noti questi mestieri, essenziali non solo per il Gruppo LVMH, ma anche per l'intero ecosistema italiano del savoir-faire.