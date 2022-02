Milano Fashion Week, i dipendenti Armani ospiti alla sfilata di Emporio

Gli scatti d'Affari

Fashion Week 2022, Giorgio Armani riserva gli inviti della sfilata ai suoi dipendenti

Dopo due anni di difficoltà nel fashion system, la settimana della moda milanese torna finalmente (e quasi totalmente) in presenza con oltre 170 appuntamenti fra sfilate, presentazioni ed eventi. Fra questi anche la sfilata di giovedì scorso delle nuove collezioni Donna e Uomo di Giorgio Armani per Emporio. Un ritorno in passerella che ha dato molto da parlare non soltanto per le nuove proposte di moda.

Grazie all’allentamento dei contagi, infatti, Giorgio Armani si è ritrovato con ben 400 posti a sedere in più, che ha deciso di destinare interamente ai suoi dipendenti. Un gesto simbolico e un segno di riconoscimento per ringraziare il grande team per l’impegno profuso durante i mesi di pandemia.