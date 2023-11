Milano Music Week, al via la settima edizione

Milano Music Week, curata da Francesca Michielin la settimana dedicata alla musica torna dal 20 al 26 novembre

Torna a Milano dal 20 al 26 novembre la Milano Music Week. Settima edizione, completamente rinnovata, da evento diffuso in tutta la città quest'anno trova anche un quartier generale totalmente dedicato in Torneria Tortona che diventa punto di riferimento per pubblico e addetti ai lavori. È la settimana della musica, degli incontri, dei live. È attenzione puntata sul mezzo culturale che più di tutti influenza ogni generazione, andando a scoprirne segreti e curiosità. Un’edizione rinnovata e sempre più ricca di contenuti sviluppati direttamente dalla Milano Music Week, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab) e con la curatela speciale di Francesca Michielin.

Un appuntamento in cui l’industria musicale si ritrova creando nuove connessioni, in cui i fan possono conoscere più da vicino i propri idoli e in cui il pubblico, che arriva da tutto il Paese, si immerge a 360° nel mondo della musica. Tra gli artisti che incontreranno il pubblico in talk esclusivi firmati Milano Music Week: Ariete, Paolo & Chiara, Devendra Banhart e Neffa insieme a Ele A. Altri eventi confermati: VillaBanks in conversazione con il Quartetto Indaco, la presentazione del nuovo libro di Stefano Senardi con Manuel Agnelli e Mauro Pagani, una Immersive VR Experience dedicata al Maestro Giuseppe Verdi, la presentazione in anteprima live del primo album di El Simba, la mostra d'arte dedicata ai The Who “Who Are You” e tanto altro da scoprire sul sito dedicato.

Quest’anno nasce l’Headquarter della Milano Music Week, un quartier generale in via Tortona, nella location di Torneria Tortona (Via Tortona, 32), che diventerà il punto di riferimento per il pubblico e gli addetti al settore che arrivano alla Milano Music Week da tutta Italia. Qui si svolgeranno da lunedì a venerdì i panel dedicati al music business e la maggior parte dei talk con gli artisti che cominceranno in orario aperitivo e saranno intervallati da dj set, showcase e tante altre iniziative. Mentre il weekend sarà dedicato ad incontri educational pensati per studenti, appassionati e chiunque voglia entrare nel mondo della musica. L’Headquarter sarà aperto tutto il giorno, con degli spazi adibiti al coworking e soprattutto al networking, per permettere agli addetti al settore di avere uno spazio di appoggio su Milano ma anche per agevolare e stimolare i giovani che si stanno affacciando ora al mondo della musica come professione. Inoltre ospiterà i party di apertura e di chiusura della settimana.