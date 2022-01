Milano, Pnrr e Superbonus: riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana

Gli scatti d'Affari

Milano, alla Centrale dell'acqua la conferenza sulle opportunità del superbonus per l'edilizia popolare e le imprese

Per sfruttare le opportunità del superbonus edilizio 110% e del Pnrr, il Comune di Milano cerca imprese edili interessate a lavorare sulla riqualificazione delle case popolari della città.

In quest'ottica si è tenuto quest'oggi un open day alla Centrale dell'acqua di Milano nella quale è stato presentato l'avviso pubblicato da MM lo scorso 24 gennaio che mira a ricevere proposte attuative del 110%.

Alla conferenza hanno partecipato l’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, la Presidente di Assimpredil Ance Regina De Albertis, il Presidente di MM Simone Dragone e il Direttore della Divisione Casa di MM, Corrado Bina.

L'incontro ha voluto aprire un tavolo di lavoro per consentire alle aziende di entrare in contatto con l'Amministrazione comunale e conoscere i numerosi progetti di rigenerazione. L’open day, aperto a tutte le aziende del settore grazie al supporto offerto da Assimpredil Ance, è stato il primo incontro informativo destinato al mondo dell’edilizia rispetto ai progetti del Pnrr e del Superbonus 110% per le case popolari milanesi.