Milano, Salone del Mobile: presentata la 62ª edizione

Salone del Mobile.Milano: la 62ª edizione in programma dal 16 al 21 aprile

Il prossimo Salone del Mobile, in programma dal 16 al 21 aprile “Sarà un salone dell’innovazione. Sull’affluenza non ci si può mai pronunciare, ci aspettiamo una grande presenza di pubblico internazionale, sicuramente anche da aree come la Cina, che l’anno scorso si era ‘riaperta’ da solo un anno. Abbiamo fatto un grande lavoro di comunicazione, siamo stati in Usa, in Cina in giro per l’Europa e proseguiremo ancora proprio perché ci importa avere un pubblico di altissima qualità”, ha dichiarato la presidente del Salone, Maria Porro, a margine della conferenza stampa di presentazione della 62esima edizione della manifestazione dedicata a design e arredo.

“Il Salone del Mobile è irrinunciabile non solo per Milano e per l’Italia ma anche per l’Europa e direi anche per il mondo, dobbiamo accettare la fatica di continuare a fare sempre meglio. Lavoriamo insieme e continuiamo a farlo”, ha aggiunto il sindaco di Giuseppe Sala, alla presentazione della prossima edizione del Salone del Mobile, in programma dal 16 al 21 aprile. Sala ha poi ricordato la vocazione sempre più internazionale della città. “È anche un messaggio politico quello che voglio dare, mi mancano ancora tre anni alla fine del mandato poi qualcuno mi succederà ma io credo che questo percorso che abbiamo fatto insieme per una Milano così contemporanea e internazionale è qualcosa da cui non si può tornare indietro. Una realtà come il Salone gioca un ruolo molto importante”, ha concluso Sala.

