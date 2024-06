Newlat food: acquisizione di Princes e obiettivi per il 2030

Gli scatti d'Affari

Newlat food: annunciata l’acquisizione del Gruppo Princes e presentato il nuovo Piano Industriale 2024-2030

Newlat Food, uno dei maggiori player multinazionali del settore agro-alimentare italiano ed europeo, ha annunciato l’acquisizione del gruppo alimentare inglese Princes Limited. Il nuovo gruppo, chiamato New Princes Group, diventerà una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa, grazie a un fatturato di 2,8 miliardi di euro, una rete operativa globale di 31 stabilimenti, circa 8.800 dipendenti e 30 brand.

Il Piano Industriale del gruppo, il cui closing dell’operazione di acquisizione è atteso entro la fine di luglio 2024, prevede un fatturato di 3,34 miliardi nel 2030, mentre il target di 5 miliardi sarà legato al contributo dato dalla crescita per linee esterne. Per quanto riguarda la redditività, si conta di raggiungere un EBITDA di 317 milioni e un margine del 9,5%. Inoltre, l’utile netto è atteso superare i 100 milioni entro il 2030, mentre il patrimonio netto di gruppo è atteso superare i 700 milioni. Il New Princes Group si aspetta anche un livello di Free Cash Flow pari a 172 milioni nel 2030 e punta a un rapporto debito netto/EBITDA inferiore a 1x entro la fine del 2026.

A margine dell'evento di presentazione del 4 giugno 2024, Angelo Mastrolia, Presidente Esecutivo di Newlat food, ai microfoni di affaritaliani.it, ha commentato: "Questa nuova acquisizione mira a integrare i due gruppi per coprire territori importanti in Europa e raggiungere un livello di servizio rilevante per i clienti. Con questa operazione, raggiungiamo 2,8 miliardi di fatturato, con un portafoglio prodotti unico. Infatti, ciò che produce Princes non è prodotto da Newlat, il che rappresenta una grande opportunità per l'integrazione dei portafogli e per offrire un servizio migliore ai clienti. Oggi, i retailer hanno sempre più bisogno di servizi completi, che includono una vasta gamma di prodotti e la possibilità di integrare nella logistica quanti più prodotti possibile. Questa è una grande opportunità per noi".