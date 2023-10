OVS lancia la nuova collezione sci "Altavia" con Deborah Compagnoni

OVS presenta “Altavia”, la nuova collezione sci e outdoor realizzata in partnership con Deborah Compagnoni

Nelle ultime stagioni OVS ha ampliato la propria offerta di prodotto, inserendo collezioni dedicate al mondo dell’outdoor e dello sport con una particolare attenzione alla ricerca di materiali e forme in grado di soddisfare le esigenze specifiche delle diverse attività. Di fatto, nasce la collezione Altavia, per uomo, donna e bambino, è pensata per rispondere a elevati requisiti tecnici: protezione dal vento, dall’umidità e dal freddo, ma anche ampia libertà di movimento, traspirabilità e aderenza, ed è quindi adatta a tutti i livelli di preparazione atletica di chi pratica lo sci. I tessuti, stretch per garantire l’elasticità e la resistenza a qualsiasi movimento, e resistenti all’acqua, sono assemblati con cuciture termonastrate, che assicurano la tenuta. I padding interni sono realizzati in Thermore, materiale che ottimizza la tenuta di calore e la traspirabilità anche nei tessuti più leggeri. Le zip a tenuta stagna, le ghette antineve elasticizzate, le bretelle staccabili, le aperture laterali di ventilazione e l’orlo regolabile (per i pantaloni), il cappuccio con fissaggio monomano, aggiungono funzionalità e comfort ai capi.

“La collezione sci è una tappa importante nel percorso di OVS nel mondo dell’abbigliamento sportivo dove l’approccio tecnico è fondamentale per aggiungere valore all’offerta. Con Altavia by Deborah Compagnoni, simbolo di eccellenza nel mondo dello sci, ma anche attenta conoscitrice del prodotto e delle esigenze di chi lo utilizza, vogliamo raggiungere tutti gli sportivi che, praticando lo sci ad ogni livello, richiedono all’abbigliamento le giuste caratteristiche qualitative per sentirsi a proprio agio con un prodotto di alta qualità, tecnica ed estetica, ad un prezzo sorprendentemente accessibile”, ha commentato Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS.

“Sono molto onorata e orgogliosa di aver collaborato con il team OVS per la collezione Altavia, portando tutta la mia esperienza sia a livello tecnico, dopo tanti anni di gare e agonismo, sia a livello stilistico per chi, come me, pratica con piacere lo sci alpino e lo sci alpinismo (skimo), disciplina che diventerà olimpica nelle prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026. Aver contribuito alla realizzazione di linee donna, uomo e bambino che uniscono design, performance e qualità a un prezzo accessibile è motivo di grande soddisfazione: con OVS lo sport diventa davvero per tutti. Ritengo inoltre che il nome della collezione Altavia sia giusto per questo progetto e per i capi realizzati ed è per me particolarmente evocativo e caro perché la mia famiglia vanta generazioni di Guide Alpine che praticano la loro attività estiva ed invernale molto spesso nelle Alte Vie”, ha dichiarato la campionessa Deborah Compagnoni.