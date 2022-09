Panariagroup: al via progetto di sostenibilità a lungo termine 'THINK ZERO'

Gli scatti d'Affari

Panariagroup, presentato il progetto 'THINK ZERO' per neutralizzare le emissioni di carbonio

Panariagroup Industrie Ceramiche, gruppo multinazionale italiano leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti, ha presentato, in occasione della cerimonia inaugurale del Landscape Festival il nuovo progetto di sostenibilità a lungo termine: THINK ZERO. In linea con l’impegno di Panariagroup nello sviluppo di un business che ha la responsabilità di impresa e la sostenibilità tra i propri assi portanti e coerentemente con gli impegni assunti rispetto agli SDGs stabiliti dall’ONU, il programma THINK ZERO rappresenta un passo strategico. La compensazione delle emissioni dell’intera produzione di gres laminato, ceramica ultrasottile che Panariagroup per prima ha creato per ridurre drasticamente l’impatto ambientale (grazie alla riduzione di 2/3 dello spessore di una piastrella standard) oggi consente ai brand del Gruppo di fornire il primo prodotto certificato 100% Carbon Neutral nell’ambito della produzione italiana di superfici ceramiche. Grazie all’implementazione del piano THINK ZERO, Panariagroup compenserà completamente le emissioni di carbonio delle lastre ultrasottili di propria produzione. emissioni di carbonio delle lastre ultrasottili di propria produzione.

Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup, ha dichiarato: “THINK ZERO è un ambizioso progetto che si inserisce in un Piano di Sostenibilità di cui ci siamo dotati e che, con estrema concretezza, ha obiettivi sino al 2030. Investire nel Pianeta e in un modello di business più responsabile è un passo obbligato se vogliamo andare nella direzione dell’Accordo di Parigi e scongiurare le conseguenze peggiori della crisi climatica. Le attività di ricerca e sviluppo per portare sul mercato prodotti innovativi e sostenibili sono sempre state tra i principali driver della strategia di crescita del Gruppo e sono molto orgoglioso di comunicare che, oggi, Panariagroup vanta un nuovo primato assoluto: con il progetto di compensazione THINK ZERO, le grandi lastre ultrasottili che per primi abbiamo lanciato sul mercato attraverso le linee Kerlite di Cotto d’Este, Slimtech di Lea Ceramiche, Zero.3 di Panaria Ceramica e Linea di Margres, rappresentano il primo ed unico prodotto al mondo certificato 100% carbon neutral nell’ambito dei rivestimenti e pavimenti in ceramica Made in Italy”.