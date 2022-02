Philip Morris Italia e Coldiretti siglano il patto “salva raccolti”

Gli scatti d'Affari

Philip Morris e Coldiretti: accordo “salva raccolti” contro l’aumento dei costi di coltivazione del tabacco spinti dai rincari energetici.

Si tratta del primo accordo di filiera che tiene conto delle nuove criticità nel settore agricolo determinate dal mutato contesto economico per dare continuità alla produzione investendo sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione nell’ ottica di rafforzare una filiera che in Italia coinvolge oltre 25000 addetti. Il focus è sul sostanziale adeguamento dei compensi agli agricoltori nell’ambito dell’accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris Italia.

Il bonus economico straordinario messo in campo consentirà di registrare un incremento del prezzo riconosciuto ai coltivatori, sia per il tabacco bright e sia per il burley, per consentire di affrontare quelli che sono stati i forti incrementi dei costi di produzione, in particolare energetici e dei mezzi tecnici. Un adeguamento che punta al rilancio del settore in vista dell’attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC).