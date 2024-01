Pitti Uomo, Accademia Italiana: al via il format ‘AI Create’

Accademia Italiana: a Pitti Uomo arriva il format ‘AI Create’

La moda del futuro è etica, grazie alla tecnologia. In occasione della prossima edizione di Pitti Immagine Uomo (Fortezza da Basso, 9-12 gennaio 2024), il format AI Create, che riunisce professionisti e opinion leader di intelligenza artificiale e settori creativi, sbarca in Accademia Italiana, giovedì 11 gennaio alle ore 14.30, per dare origine al confronto "From Sketch to Runway. Esplorando l'intersezione tra Intelligenza Artificiale, creatività, processi artigianali e industriali”. L’incontro nasce come occasione formativa e di dibattito per i giovani talenti di Accademia Italiana, scuola di alta formazione dall’approccio internazionale, parte del gruppo AD Education, con sede a Firenze in piazza Pitti 15.

Ospiti del talk Rachele Didero, pluripremiata designer di base al MIT di Boston, ideatrice di una collezione moda in grado di "ingannare" i sistemi di rilevamento dei dati biometrici attraverso un particolare pattern, l’artista digitale Gabriele Moschin, docente in Fashion Digital Marketing, Marco Marchesi, Chief Technology Officer di The Fabricant, brand leader nella moda solo digitale. Moderano la tavola rotonda Alessandro Colombo (Managing Director AD Education Italia) e Nico Abbruzzese (AI Create).

Dallo schizzo ottimizzato digitalmente a un caso di studio sulla generazione di moda assistita dal computer, i relatori discuteranno del ruolo che la tecnologia può svolgere preservando l'artigianato culturale alla base della moda. I partecipanti potranno conoscere da vicino concetti come il design assistito dall'intelligenza artificiale, le tecniche di produzione automatizzate e la produzione on-demand attraverso conversazioni basate sia sull'innovazione più all'avanguardia che sulla tecnica secolare.