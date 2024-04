Prada apre il 2024 con Ricavi Netti pari a €1.187 mln, +16% anno su anno

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Gruppo Prada: inaugurato il 2024 con Ricavi Netti pari a 1.187 milioni di euro e Vendite Retail in crescita del +18% anno su anno

Il Consiglio di Amministrazione di Prada ha esaminato e approvato i ricavi consolidati relativi al primo trimestre concluso il 31 marzo 2024. Si è registrata una crescita solida del +16% anno su anno con Ricavi Netti pari a 1.187 milioni di euro, sostenuta dalla forte identità, creatività e dinamismo dei brand. Le vendite retail sono pari a 1.071 milioni di euro, +18% anno su anno, trainate da crescita like-for-like e volumi full price. La performance è superiore alla media di mercato per Prada, con Vendite Retail a +7% anno su anno. Inoltre, Miu Miu conferma la traiettoria di forte crescita, con Vendite Retail in aumento dell’89% anno su anno. L’Asia Pacifico continua a crescere con Vendite Retail a +16%, nonostante il confronto con il trimestre di riapertura del 2023; crescita sostenuta in Europa con +18%; Americhe +5%; ottima performance del Giappone con +46%; Medio Oriente +15%.

Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada, ha commentato: “Il Gruppo prosegue nel suo percorso di sviluppo strategico, con investimenti volti a conseguire una crescita di lungo periodo e sostenibile. La performance nel primo trimestre è stata solida, in un contesto di mercato più intricato. Dobbiamo mantenere la flessibilità e l'agilità necessarie per far fronte a dinamiche di settore in costante evoluzione, continuando a innovare e investire, grazie alla forza della nostra organizzazione e al talento delle nostre persone”.

“Abbiamo iniziato l'anno in maniera positiva. Nel primo trimestre Prada ha conseguito una crescita solida e superiore alla media di mercato, nonostante la base di confronto fosse molto sfidante. La performance di Miu Miu è frutto di una strategia efficace e di un’esecuzione disciplinata. Continuiamo nel nostro percorso verso l'eccellenza nel Retail, arricchendo la nostra offerta e puntando a un sempre maggiore coinvolgimento dei clienti per sostenere la desiderabilità dei marchi. Chiarezza e incisività in riferimento a posizionamento, creatività e comunicazione saranno quanto mai determinanti nell’anno in corso; pur affrontando nuove dinamiche di settore, confermiamo la nostra ambizione di continuare a generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato”, ha aggiunto Andrea Guerra, Amministratore Delegato del Gruppo.