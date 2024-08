Progetto Arca: a Ferragosto freschezza e solidarietà per chi è più fragile

Gli scatti d'Affari

Progetto Arca celebra Ferragosto con una giornata di sostegno e condivisione per chi affronta il caldo estivo senza fissa dimora

Giovedì scorso, nella piazza antistante la Stazione Centrale di Milano, la Fondazione Progetto Arca ha portato un po' di sollievo a chi affronta il caldo torrido della città. In occasione del Ferragosto, i volontari hanno organizzato una festa all’aperto, offrendo angurie fresche, ghiaccioli di vari gusti e beni di prima necessità a un centinaio di persone in difficoltà, per la maggior parte senza dimora.

Progetto Arca, sempre presente in strada, ha distribuito non solo alimenti freschi, ma anche cappellini con visiera e kit igienici contenenti prodotti per l’igiene personale e antizanzare. “L’estate è un periodo difficile per chi vive in condizioni di fragilità”, ha dichiarato Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione. “Con questa iniziativa vogliamo donare un po’ di sollievo e vicinanza a chi è costretto a rimanere in città, offrendo un momento di freschezza e solidarietà”.

Ogni sera, dal lunedì al sabato, i volontari di Progetto Arca si impegnano a distribuire pasti caldi e beni di prima necessità in diverse zone di Milano, rispondendo ai bisogni di chi è più vulnerabile. In questo periodo estivo, accanto ai pasti e ai kit igienici, vengono distribuiti anche acqua fresca, ghiaccioli e frutta, un gesto semplice ma fondamentale per alleviare la sofferenza di chi non ha altro rifugio se non la strada.