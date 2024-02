Roche: approvato in Italia Polatuzumab, il primo anticorpo farmaco-coniugato

Gli scatti d'Affari

Roche, annunciata l'approvazione in Italia di Polatuzumab: il primo anticorpo farmaco-coniugato L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in data 20 dicembre 2023, ha approvato Polatuzumab in combinazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-CHP) per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) precedentemente non trattato con fattore di indice prognostico (IPI) 3-5, da oggi disponibile e rimborsato anche in Italia. Lo studio POLARIX ha dimostrato che Polatuzumab in combinazione con R-CHP riduce il rischio di progressione della malattia, ricaduta o morte del 27% rispetto allo standard di cura, R-CHOP, con un profilo di sicurezza comparabile. Il DLBCL rappresenta una forma aggressiva e complessa di malattia, costituendo la variante più diffusa di linfoma non Hodgkin in Italia (circa il 30% delle nuove diagnosi di linfoma non-Hodgkin). "Oggi celebriamo un importante passo avanti nella lotta contro il linfoma diffuso a grandi cellule B. Dopo quasi vent'anni dall'introduzione di nuove opzioni terapeutiche, la decisione dell'AIFA apre le porte a una nuova era di trattamento per i pazienti di recente diagnosi. La combinazione di polatuzumab e R-CHP rappresenta una nuova risorsa rispetto all'attuale terapia standard (R-CHOP) che potrebbe significativamente migliorare gli esiti e portare benefici tangibili a coloro che affrontano questo tipo di linfoma aggressivo. Come comunità scientifica, riconosciamo l'importanza dell'innovazione terapeutica, offrendo così una nuova prospettiva e contribuendo a migliorare la cura e la qualità di vita di molti pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B", ha dichiarato il Professor Maurizio Martelli, Professore Ordinario e Direttore UOC Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I/ Università Sapienza di Roma.