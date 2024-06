SEA e COSTIM presentano ‘LAD’: il nuovo quartiere all’idroscalo aperto a tutti

Gli scatti d'Affari

SEA e COSTIM, presentato ‘Linate Airport District’:un nuovo quartiere a bordo dell’idroscalo aperto ai passeggeri e a tutti i milanesi

SEA e COSTIM hanno presentato il progetto di trasformazione dell'area adiacente all'Aeroporto di Linate, antistante l’Idroscalo, in un innovativo smart district denominato "Linate Airport District" (LAD). Dopo il recente ammodernamento dell'aerostazione di Linate, SEA vuole aprire alla città un’area fino ad oggi non accessibile, che offrirà ampi spazi verdi e nuovi edifici. L’obiettivo di questo progetto è rigenerare un luogo che finora era uno spazio di servizio con accesso riservato, trasformandolo in un’area aperta al pubblico che darà la possibilità di accedere direttamente all’Idroscalo, utilizzando la nuova M4 che arriva a Linate.

Questa nuova area, come previsto dal Masterplan aeroportuale, prevede la realizzazione di una piazza, oltre a nuove funzioni di servizio permettendo così di realizzare ampi spazi di connessione con circa 14.000 mq di verde urbano. Verranno costruiti edifici adibiti a uffici e servizi per circa 24.000 mq, moderni e sostenibili, caratterizzati dai più alti standard di qualità, sostenibilità e comfort per tutti gli utilizzatori, con certificazioni LEED e WELL. In una di queste palazzine troveranno sede i nuovi spazi del personale amministrativo di SEA, finalmente raggruppato in un’unica sede di lavoro, e i nuovi uffici ENAC. Inoltre, è prevista la costruzione di un hotel a quattro stelle con 220 camere, a servizio dei passeggeri dell’aeroporto e della catchment area di riferimento.

Per completare questo importante sviluppo, SEA ha identificato come partner, attraverso un percorso competitivo, COSTIM, primario gruppo nel settore dello sviluppo immobiliare e della rigenerazione urbana. COSTIM investirà oltre 130 milioni di euro nella realizzazione dell’intero progetto e lo gestirà fino al termine della concessione. Il Linate Airport District sarà inserito nelle opere devolute allo Stato a fine concessione, con le medesime modalità previste per le altre infrastrutture aeroportuali.