Seiko sceglie Ivan Basso come nuovo Friend of the Brand

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Seiko annuncia la nomina del ciclista Ivan Basso come nuovo Friend of the Brand

Ivan Basso, classe 1977, originario della provincia di Varese, entra a far parte della community degli appassionati di Seiko in qualità di Friend of the Brand e sceglie di indossare due segnatempo della casa giapponese per i propri allenamenti e per i momenti in cui affiancherà la sua squadra, il Team Polti Kometa, che si appresta a partecipare all’imminente Giro d’Italia.

“L'ingresso di Ivan Basso nella famiglia dei Seiko Lovers è un’entusiasmante unione di passioni. Ci siamo trovati da subito, in una corrispondenza di valori e ambizioni. Condividiamo il motto “Keep Going Forward” della collezione Prospex, un richiamo costante al miglioramento, che sia sulle strade del ciclismo o nei nostri traguardi personali e professionali”, ha affermato Filippo Nembrini, Direttore di Seiko Italia.

Nel ciclismo, ogni pedalata è un'armoniosa danza tra l'atleta e la sua bicicletta, raffinato strumento di meccanica e precisione. Allo stesso modo, gli orologi Seiko, frutto di decenni di ricerca e innovazione, sono il perfetto connubio tra stile e funzionalità, progettati per offrire la massima performance. Con Ivan Basso, il “tour” del Brand verso l'eccellenza continua, spinto dal comune desiderio di superare i limiti e lasciare un segno nel cuore di chi ama lo sport e la precisione.