Sky Tg24 porta l’informazione all news sul territorio con ‘Live In’

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Sky Tg24 presenta ‘Live In’: il format che porta l’informazione nelle città italiane Sky TG24 Live In è tornato a Milano lunedì 27 maggio, segnando un anno dalla sua ultima edizione. L’evento, ideato dal canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, ha portato l’informazione direttamente nel cuore della città. Con una serie di incontri, dibattiti, panel e interviste, l'iniziativa ha visto la partecipazione di ospiti italiani e internazionali provenienti dai mondi della politica, economia, cult ura , industria, scienza e spet tacolo . Dalle 9.00, la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale si è trasformata in uno studio televisivo d’eccezione. Qui, interviste e approfondimenti hanno offerto un'occasione unica per ascoltare i protagonisti dialogare su soluzioni per le grandi questioni nazionali e internazionali. Le discussioni hanno sottolineato l'importanza di trovare percorsi comuni e sostenibili per affrontare i rapidi cambiamenti della società contemporanea, in un mondo sempre più interconnesso. Il filo conduttore dell'evento è stato l’imminente tornata elettorale europea, prevista dal 6 al 9 giugno, che definirà il nuovo panorama politico dell’Unione Europea. I dibattiti hanno esplorato le future scelte strategiche che gli Stati membri dovranno affrontare in un contesto geopolitico in costante mutamento. L’evento ha offerto una piattaforma di confrontosu come l'Europa possa navigare questi tempi incerti, con un focus sulla necessità di soluzioni comuni per sfide condivise. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery