Skyscanner: il 49% degli italiani sceglie una destinazione per motivi culinari

Specialità culinarie e viaggi sono da sempre intrinsecamente legati. A confermarlo, il crescente trend esiste dei "Buongustai al risparmio", evidenziato da Skyscanner, la piattaforma leader mondiale nella comparazione di viaggi, nel suo ultimo report "Travel Trends: Ridefinire il valore del viaggio attraverso l'esperienza". Infatti, a differenza di solo l'11% degli inglesi, ad esempio, un quarto dei viaggiatori italiani (24%) dichiara di aver programmato un viaggio in funzione di un ristorante specifico in cui desiderava mangiare, mentre quasi la metà (49%) ha affermato che lo farebbe volentieri. Gustare la cucina locale e provare specialità autentiche sono due delle attività più gettonate dai viaggiatori italiani che si recano all'estero, con il 50%* che afferma di preferirlo a quasi tutto il resto. Un dato interessante emerso dalla ricerca è che i viaggiatori italiani ritengono che l'alta cucina sia al di fuori della loro portata. Secondo le loro stime, un'esperienza culinaria di alto livello costa in media 65 € a persona, mentre il loro budget di spesa in vacanza è in media di 46 € a persona a pasto. "La buona notizia, però, è che in sempre più località sono presenti ristoranti economici di alta qualità, ideali per rendere realtà il sogno dei buongustai. Per esempio, ad Osaka ci sono 93 ristoranti stellati, di cui 80 a una stella, molti dei quali sono veramente economici. C'è quindi un'ampia possibilità di vivere un'esperienza gastronomica a basso costo", ha commentato Stefano Maglietta, Travel Insights Expert di Skyscanner. Tra i principali consigli di Skyscanner vi è: Osaka. Con un +283% di aumento del volume di ricerca rilevato dal report di Skyscanner, Osaka rientra nella classifica delle dieci destinazioni emergenti tra i viaggiatori italiani nel 2024 e non mancano le opportunità di concedersi esperienze culinarie raffinate senza spendere una fortuna. Non c'è da meravigliarsi, infatti, che Osaka sia conosciuta come la "cucina del Giappone". Bologna. Il tour gastronomico non può non fare tappa in Italia. Il vivace capoluogo dell'Emilia-Romagna conquista i visitatori con i suoi colori e la sua architettura. Ma non dimentichiamoci della cucina, famosa in tutto il mondo, la gastronomia bolognese va assaporata lentamente, magari in una tipica trattoria all'italiana, come La Trattoria di Amerigo. A meno di un'ora dal centro città, preparatevi a gustare piatti tipici della tradizione premiati da una stella Michelin e a prezzi modici. Singapore. Gli amanti dei noodles, non possono non avere nella loro wishlist Singapore, con i suoi 55 ristoranti stellati e 79 Bib Gourmand. Ma, soprattutto, non possono non far visita Hill Street Tai Hwa Noodle, locale insignito di una stella Michelin dove si spendono meno di 9 euro per un pasto completo.