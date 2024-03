Snam potenzia la gestione degli asset con la nuova ‘Asset Control Room’

Gli scatti d'Affari

Snam presenta 'Asset Control Room', la nuova piattaforma per rivoluzionare il monitoraggio e la gestione degli asset È pienamente operativa la nuova Asset Control Room (ACR) di Snam, piattaforma digitale per il monitoraggio e la gestione integrata degli asset e delle attività di un Gruppo che ha già digitalizzato il 100% dei propri processi. La realizzazione dell'ACR è il risultato di un lavoro che da circa quattro anni impegna trasversalmente più direzioni di Snam e costituisce uno dei pilastri di SnamTEC, il programma di innovazione industriale applicata che il Gruppo ha intrapreso nel 2018 e rilanciato anche attraverso il nuovo piano strategico. Attraverso oltre 50 progetti che coinvolgono più di 200 persone, in particolare, SnamTEC si prefigge quattro fondamentali obiettivi: sicurezza delle persone; continuità dell'esercizio; salvaguardia delle infrastrutture e dell'ambiente; ottimizzazione dei processi. Attraverso ACR, inoltre, le persone di Snam avranno accesso al gemello digitale di ogni singolo asset fisico, grazie anche a elaborazioni geometriche in 3D di reti e impianti, fondamentali per avere a disposizione una fotografia navigabile, dettagliata e costantemente aggiornata sulla situazione delle infrastrutture. Alla piattaforma si affianca poi uno spazio fisico, l'Evolution Lab, dove le persone di Snam si ritrovano per immaginare nuovi avanzamenti e testare le tecnologie che possono migliorare ulteriormente i processi.