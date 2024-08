Tequila Casamigos e GCDS: inaugurata la stagione con un takeover esclusivo

Gli scatti d'Affari

Tequila Casamigos e GCDS trasformano Capri con un takeover esclusivo delle location più iconiche dell’isola

Tequila Casamigos, il distillato ultra-premium di maggiore successo a livello globale, ha fatto il suo debutto a Capri in collaborazione con il brand di moda GCDS, inaugurando la stagione con un takeover esclusivo delle location più iconiche dell’isola. L’evento è iniziato nella storica Piazzetta Umberto I, dove la boutique GCDS ha accolto il tequila 100% agave blu, segnando l’inizio delle celebrazioni con la partecipazione del rapper Tony Effe. L'incontro tra lo stile distintivo di GCDS e la qualità superiore di Casamigos ha dato il via a una serie di eventi imperdibili.

La festa è proseguita con un takeover del Bar Tiberio, decorato con il denim monogram GCDS nei toni dell’azzurro Capri, creando un'atmosfera unica. La celebrazione è culminata con un after party al RUMORE club, dove la comunità di GCDS e gli ospiti locali hanno festeggiato insieme. Capri e Napoli, radici profonde del brand, sono state onorate in questa celebrazione, con Giuliano Calza che ha espresso il suo orgoglio: “Celebrare il sud, casa e quest’isola è per me un orgoglio, e naturalmente c’è un folle divertimento che si respira nell’aria”.