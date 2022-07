Trenitalia, Enel e Ministero insieme per il turismo sostenibile

Gli scatti d'Affari

Trenitalia, Enel e Ministero, firmato accordo a sostegno del turismo sostenibile: focus su mobilità elettrica, comunità energetiche, intermodalità dei trasporti

Trenitalia (Gruppo FS), Ministero del Turismo ed Enel hanno firmato un accordo con l’obiettivo di favorire iniziative e progetti per promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e dei territori. Al centro dell’accordo, azioni che coinvolgono la mobilità elettrica, le comunità energetiche e le intermodalità dei trasporti, al fine di favorire un turismo sano e sostenibile. A siglare l’intesa per Trenitalia è stato l’Amministratore Delegato Luigi Corradi, assieme al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e al Direttore Enel Italia Nicola Lanzetta. L’intesa punta sulla promozione di soluzioni innovative finalizzate ad accrescere l’attrattività di particolari siti strategici ad alto flusso turistico, il tutto con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale ma anche sociale.

Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, lavorerà per potenziare lo sviluppo di collegamenti ferroviari connessi anche con altre modalità di trasporto sostenibili verso le principali direttrici del paese, impegno rientrano anche i Travel Book, semplici guide che indicano le località ad alto valore paesaggistico e culturale raggiungibili con i treni regionali di Trenitalia. Le Parti coinvolte nell’accordo costituiranno una Cabina di Regia che avrà il compito di favorire la condivisione di informazioni e lo svolgimento periodico di attività coordinate di monitoraggio sull’attuazione del Protocollo.

“E’ un accordo importantissimo che ci permette di diventare ancora più attenti alla sostenibilità del turismo”, ha sottolineato l'Amministratore Delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi, che a margine della presentazione del Protocollo ha poi annunciato “su spinta del ministero, la nascita a settembre di una new company del Polo Passeggeri dedicata al turismo, con cui daremo ancora più attenzione agli spostamenti leisure sui treni regionali, dove in treno si possono aggiungere dei borghi particolari o sviluppare il cicloturismo, cioè prendere il treno per fare un viaggio e visitare una cittadina e tornare a casa con la bicicletta”.