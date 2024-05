Vueling e FC Barcellona presentano il nuovo aereo del Barça femminile

Gli scatti d'Affari

Vueling e FC Barcellona: presentato il design del nuovo aereo del Barça femminile, il primo dedicato esclusivamente al team FC Barcellona e Vueling hanno presentato il design del nuovo aereo del Barça femminile, ovvero l'immagine di alcune giocatrici in rappresentanza della squadra. Si tratta del primo aereo dedicato esclusivamente al team allenato da Jonatan Giráldez ed è, inoltre, la prima volta che una squadra di calcio femminile in Europa dispone di un normale aereo di linea con la propria immagine. L'aereo è stato presentato con un evento organizzato all'hangar dell'aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat al quale hanno partecipato Aitana Bonmatí, Fridolina Rolfö, Patri Guijarro, Ingrid Engen, quattro delle cinque protagoniste raffigurate sull'aereo, nella quale compare anche la compagna di squadra Caroline Graham-Hansen. Erano inoltre presenti per conto dell'FC Barcellona, Elena Fort, Vicepresidentessa dell'Area Istituzionale, e Xavier Puig, Direttore Responsabile della squadra femminile. A rappresentare Vueling c'era Sandra Hors, Director of Communication, Institutional Relations and Sustainability e Carolyn Prowse, Chief Commercial, Customer, Network and Strategy Officer. L'aereo, un A320, avrà fin da subito, per la parte finale del campionato, questo nuovo look. Si tratta di un'immagine che unisce i colori e lo scudetto del Barça, con le figure delle undici giocatrici che rappresentano la squadra. Così, mentre da un lato compaiono le atlete presenti all'evento, dall'altro figurano le compagne Keira Walsh, Salma Paralluelo, María León, Alexia Putellas, Lucy Bronze e Ona Batlle.