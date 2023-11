WomenX Impact Summit 2023, al via la terza edizione

Gli scatti d'Affari

Il WomenX Impact Summit 2023 è sempre più vicino: il 23, 24 e 25 novembre presso il FICO Eataly World di Bologna e Online andrà in scena la terza edizione dell'evento internazionale che ha come obiettivo la crescita personale e professionale delle donne attraverso testimonianze e casi studio che forniranno spunti interessanti a tutto il pubblico: in un unico appuntamento di tre giorni le migliori rappresentanti di una rete globale di donne ambiziose, leader del settore, imprenditrici e professioniste determinate a plasmare il futuro. WomenXImpact è impegnato a creare un ambiente inclusivo e a fornire le risorse necessarie per il successo delle donne in ogni settore. Si tratta dell'evento annuale in cui l'omonima community, che oggi conta oltre 30.000 persone, dedicata a ispirare, connettere e creare opportunità di carriera per le donne di tutto il mondo si incontra dal vivo. Con focus su innovazione, leadership ed empowerment, la Community di WomenX Impact offre durante tutto l'anno un'ampia gamma di risorse, eventi ed opportunità per aiutare le donne a raggiungere il loro pieno potenziale. Il WomenX Impact Summit 2023 promette di essere un'esperienza unica, con un programma straordinario che include tanti argomenti volti ad aprire vere e proprie finestre di ispirazione, formazione e dialogo su tematiche importanti e attuali quali Lavoro, Carriera, Digital Marketing, Diversità, Inclusione, Gender Gap, Educazione Finanziaria, Salute Mentale, Sostenibilità e molto altro ancora. "È un grande onore per me accogliere anche quest'anno speaker di alto profilo, con background molto diversi tra loro e storie emozionanti da raccontare, che si uniranno a noi sul palco di un evento di portata mondiale. Da Bruxelles a Barcellona, da Londra a Parigi, da Boston a Dubai e persino dalla Nuova Zelanda, quest'anno il nostro evento offrirà la possibilità di interfacciarsi con un'incredibile varietà di talenti. Questa terza edizione rappresenta un traguardo di cui vado molto fiera: abbiamo ricevuto oltre 700 candidature e abbiamo dovuto scegliere 150 speaker. È stata dura, ma mi onora sapere che ci sia tanto entusiasmo e supporto per questa iniziativa!" afferma Eleonora Rocca, Founder & Managing Director di WomenX Impact.