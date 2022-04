SEA, inaugurata a Malpensa la mostra “Rethink the city”

SEA, la città di Matteo Mezzadri inaugura alla Porta di Milano

È stata inaugurata oggi alla presenza degli assessori alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, e di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, "RETHINK THE CITY", mostra di Matteo Mezzadri inserita nel contesto del contenitore “Orizzonte degli eventi”. Il progetto, a cura di Matteo Pacini, prevede un ciclo di mostre su tematiche ambientali e urbane pensate per la Soglia Magica di Milano Malpensa, sorprendente spazio espositivo che rompe la continuità architettonica aeroportuale alla Porta di Milano.

Si tratta di una installazione site-specific di grande effetto, costituita da 6000 laterizi forati che riproducono lo skyline di una città immaginaria, realizzata dall’artista parmense Matteo Mezzadri, in concomitanza con una analoga realizzazione che lo vedrà protagonista alla Biennale di Venezia 2022.

“È la prima volta che alla Porta di Milano ospitiamo un’installazione site-specific di così grande effetto”, afferma Michaela Castelli, Presidente SEA. “Una serie di mattoncini che danno vita a una città, come se fosse la prima destinazione raggiunta all’aeroporto di Malpensa, ancora prima di partire. Ci siamo impegnati in questi anni per offrire ai passeggeri e alla comunità aeroportuale il bello dell’arte scegliendo sempre la qualità e diversificando il messaggio perché crediamo nell’importanza delle emozioni. Il nostro spazio espositivo della Porta di Milano del Terminal 1 è un consolidato punto di riferimento per i passeggeri e per il mondo artistico”.