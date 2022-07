Siram Veolia e UniPr, insieme per la trasformazione ecologica

Siram Veolia e Università di Parma, al via accordo per un Ateneo più sostenibile e tecnologicamente innovativo

Siram Veolia e Università di Parma hanno siglato l'accordo per dare il via a una nuova collaborazione finalizzata a rendere l’Ateneo più sostenibile, attraverso un percorso di riduzione dei consumi energetici e di decarbonizzazione e con interventi di efficienza energetica e utilizzo di energie rinnovabili. La partnership è frutto dell’accordo di PPP-Partenariato Pubblico e Privato, tra l’Ente e Siram Veolia in qualità di concessionaria. Gli oltre 32.000 studenti dell’Università avranno a disposizione un Campus Scienze e Tecnologie e altri plessi sempre più accoglienti, innovativi e a basso impatto ambientale, digitalizzati ed al passo con i tempi. Il progetto è stato sviluppato da un team interdisciplinare di esperti del Gruppo Siram Veolia attraverso un dialogo continuo con i tecnici e i ricercatori dell’Università di Parma, e vedrà il coinvolgimento sempre più stretto anche degli studenti in specifiche iniziative di ricerca e innovazione.

La convenzione, che si configura come un EPC-Energy Performance Contract, prevede la realizzazione di importanti interventi sulle reti e sugli impianti dell’Ateneo, finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre i consumi di combustibili fossili. In particolare saranno realizzati interventi al Campus ed in tutte le sedi dell’Ateneo e saranno introdotte nuove soluzioni per il monitoraggio e la gestione ottimizzata degli impianti e delle reti con una prospettiva di 15 anni. Il progetto si basa su una nuova visione strategica del Campus ed è stato sviluppato tenendo conto della necessità di ridurre i consumi di energia e le emissioni di CO 2 pur tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse utenze e delle condizioni richieste per lo sviluppo delle attività di didattica e ricerca.

Il progetto, in linea con l’approccio di performance integrata del gruppo, garantisce risultati positivi a livello sia ambientale, sia sociale ed economico: esso consentirà infatti all’Ateneo di riqualificare gli impianti e le reti energetiche con significative riduzioni dei consumi energetici, dei costi e delle emissioni, creando inoltre al Campus un Living Lab per studiare nuove soluzioni per l’innovazione tecnologica delle reti energetiche, degli impianti e delle utenze, fornendo agli studenti, ai docenti ed al personale garanzie di comfort, sicurezza e alta qualità del servizio. A livello ambientale sarà inoltre possibile conseguire un risparmio annuale nei consumi di energia primaria di circa 1.037 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) pari al 20% rispetto alla situazione attuale ed una riduzione annuale delle emissioni in atmosfera di 2.500 tonnellate di anidride carbonica, pari al 19% dell’attuale rilascio (equivalente a circa 50.000 alberi piantati).

“Insieme all’Università di Parma abbiamo sviluppato un ambizioso progetto che mira a diventare un modello di efficienza energetica sostenibile e all’avanguardia da applicare anche in altri contesti territoriali”, dichiara Emanuela Trentin, Amministratore Delegato Siram Veolia.

“Siamo orgogliosi di accompagnare l’Ateneo in questo ambizioso percorso verso la trasformazione ecologica, attraverso il quale riusciremo a garantire comfort, risparmi energetici e riduzione dell’impatto ambientale” conclude Marco Bongiorni, Direttore Unità di Business Centro Nord Siram Veolia.

“L’intesa raggiunta con Siram Veolia", spiega il Rettore Paolo Andrei, "agisce in un ambito per noi cruciale come quello dello sviluppo sostenibile, sul quale l’Ateneo si sta impegnando con forza in tutte le sue componenti. Questa partnership va nella direzione della riduzione dei consumi, dell’efficientamento energetico e dell’utilizzo di energie rinnovabili, il tutto all’insegna dell’innovazione: parole chiave del nostro tempo, per un presente e un futuro davvero all’insegna della sostenibilità. Ne siamo molto soddisfatti e crediamo che possano scaturirne esiti importanti per entrambi i partner”.