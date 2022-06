Sirti rafforza la propria squadra di manager

Sirti – hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e dei servizi digitali e di cybersecurity – annuncia il rafforzamento del proprio management team.

Sara Bertolini è stata nominata direttore Transformation, Strategic Planning and M&A, e in questo ruolo si occuperà di definire le linee guida strategiche e di coordinare i progetti di rafforzamento del posizionamento competitivo dell’azienda nell’attuale scenario di digitalizzazione del Paese.

Contestualmente, Michele Gressani ha assunto il ruolo di direttore della business unit Telco Infrastructures – attiva nella progettazione, realizzazione, e manutenzione di reti di telecomunicazioni fisse e mobili – e lavorerà per consolidare ulteriormente il ruolo di Sirti come principale player nazionale per quanto riguarda le infrastrutture di rete nel settore delle telecomunicazioni.

Sara Bertolini vanta una ventennale esperienza in ruoli di leadership maturata in primarie organizzazioni di servizi di profilo internazionale.

Michele Gressani ha ricoperto il ruolo di country manager di una primaria multinazionale del comparto telecomunicazioni, ruolo apicale raggiunto dopo una serie di incarichi di crescente responsabilità all’interno della stessa realtà.

“Siamo lieti di accogliere nella nostra squadra due professionisti di così alto profilo e dalle riconosciute competenze”, ha dichiarato Laura Cioli, Ceo di Sirti. “Sara e Michele contribuiranno a dare ulteriore spinta alla fase di sviluppo e di trasformazione competitiva di Sirti, consolidandone il ruolo di player di riferimento per lo sviluppo delle infrastrutture di rete e per la transizione digitale in corso”.