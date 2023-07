Sisal, SuperEnalotto: a Milano una vincita da oltre 63 mila euro

Sisal, SuperEnalotto: a Milano centrato 1 punto 5 da oltre 63 mila euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 18 luglio, con il Jackpot che arriva a 28,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 20 luglio 2023. È festa però per il fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 63.570,42 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Milano (MI) presso il punto Vendita Sisal Tabaccheria Orchidea situato in Via Bastioni di Porta Volta,9.

La combinazione vincente è stata 22,45,49,52,60,65, J 23, SS 26. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 365.909 vincite. L’ultimo "6" da 42,9 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 con una schedina di soli 1 euro.