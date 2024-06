Sisal Wincity, al Diaz 7 si celebra l'inizio del Campionato Europeo di Calcio

Sisal Wincity: in programma il 14 giugno al Diaz 7 una serata speciale per l'inizio del Campionato Europeo di Calcio 2024

Venerdì 14 giugno, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza Duomo, non perdetevi l’adrenalina del fischio di inizio della 17° edizione del Campionato Europeo di Calcio in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Ospite d’eccezione per la partita inaugurale di venerdì 14 giugno, Cristian Brocchi, noto centrocampista della Lazio, intervistato live da Vanessa Minotti, conduttrice sportiva e influencer.

Una serata dedicata al dibattito sportivo, ai pronostici, alle statistiche e alle possibili formazioni della Nazionale di Spalletti per poi vedere tutti insieme la partita. Il salottino sportivo sarà accompagnato da un aperitivo a buffet, per godere di una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e offerta gastronomica di altissimo livello. Brocchi sarà poi a disposizione del pubblico per firmare autografi e scattare foto.

Ma è solo il primo dei numerosi appuntamenti per gli Europei. I Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze aprono le porte ad ospiti imperdibili per regalare ai clienti un’esperienza indimenticabile e sostenere tutti insieme l’Italia. Divertimento e qualità assicurati dalla lunghissima esperienza di intrattenimento dei Sisal Wincity, che offrono da sempre un calendario eventi ricco di sport, ma anche di musica e comicità.

Seguiranno eventi in occasione delle partite dell’Italia in contemporanea nei 3 punti di vendita Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 15 giugno.