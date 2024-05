Sisal Wincity: in programma a Milano la 3ª serata "FOOD & FUN" con Franco Neri

Milano, Sisal Wincity: il 10 maggio al Diaz 7 torna “FOOD & FUN – lo show è servito”, ospite Franco Neri

Venerdì 10 maggio, Al Diaz 7, a due passi da Piazza Duomo a Milano, sarà l’allegria la protagonista di un evento da non perdere per ritagliarsi il tempo per sorridere e rilassarsi. La terza serata della rassegna annuale “FOOD & FUN – lo show è servito”, che comprende un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flagships Wincity (oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, saranno infatti coinvolte anche le città di Roma e Firenze) sarà infatti dedicata alla comicità italiana. Un filone dominante nell’offerta di intrattenimento dei Sisal Wincity e che quest’anno sarà ancora più accattivante grazie a un ventaglio di artisti davvero d’eccezione che non mancheranno di stupire il pubblico.

A coinvolgere e divertire il pubblico di Diaz 7, venerdì 10 maggio, sarà il comico e cabarettista Franco Neri, un artista unico nel panorama italiano che deve la sua grande popolarità a Zelig, nelle vesti di “Franco, oh Franco!”. Neri è un vero professionista della comicità che ha fatto delle sue origini calabresi un carattere distintivo e un bacino inesauribile di risate ripercorrendo, nel suo racconto, il fare tranquillo del sud e la vita frenetica del nord. Una esilarante storia di vita, vicissitudini e folklore, tutta da ridere, di un calabrese integrato al nord.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di alcuni musicisti del Blue Note Off – il format originale di Blue Note Milano, eventi dedicati alla comicità, al Karaoke e, naturalmente, salottini sportivi dedicati al mondo del calcio, per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona da sempre intere generazioni .

Molte saranno le occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e vivere momenti unici e indimenticabili, coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni dei punti di vendita Sisal Wincity. Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20.00 - per godere di una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello.