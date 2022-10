Sisal Wincity: torna il “Comedy Ring” nella cornice di Diaz 7

Sisal Wincity, al via “Comedy Ring”: sul palco dello store Diaz 7 quattro attori e comici

Arriva sul palco dello store Diaz 7, il punto vendita Sisal Wincity a pochi passi dalla centralissima Piazza del Duomo di Milano, un “duello” a colpi di battute, gag e tante risate. È questa l’essenza del Comedy Ring, un format che ha già un lungo e fortunato tour alle spalle nei migliori teatri di tutta la penisola e che continua a riscuotere un incredibile successo. L'evento approderà, giovedì 20 ottobre, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano, per una serata davvero indimenticabile.

Nell'arena, coinvolti su un unico palcoscenico in un confronto a suon di risate, attenderanno il pubblico alcuni dei migliori comici e cabarettisti del panorama italiano, protagonisti e nomi popolari delle trasmissioni televisive “Camera Cafè”, “Zelig“, “Colorado“ e “Comedy Central“ .

Il palcoscenico del punto vendita Sisal Wincity di Milano ospiterà un inedito ‘corpo a corpo’: a conquistare il pubblico sarà la maestria di comici che lasceranno con il fiato sospeso, per la loro ironia e ilarità in un mix di monologhi, animazione, ballo e canto.

I loro nomi sono Max Pieriboni, Gianpiero Perone, Stefano Chiodaroli e Massimo Costa. Ognuno di loro con una storia di successo alle spalle e che hanno fatto del cabaret la loro vita. Perfetti da soli, unici in gruppo. Sarà un confronto appassionato, una sfida che sarà il pubblico a sancire, con gli applausi e l’intensità delle risate. Pubblico che sarà esso stesso protagonista di un momento di spensieratezza, coccolato anche dall’atmosfera all’interno del locale, tecnologico e caldo allo stesso tempo.

Un’occasione da non perdere, anche per gustarsi una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Diaz 7. Una serata per distrarsi dalla routine di una serata autunnale e per entrare in contatto con artisti che interagiranno con il pubblico, anche solo per una battuta o per firmare un autografo.

L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21.00 sarà libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena da veri intenditori, per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica, sempre originale e attenta alle tendenze.