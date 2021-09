Sky, al via Sky Academy Digital: progetto educativo sul cambiamento climatico

Nasce Sky Academy Digital, l’iniziativa aperta alle scuole per progettare una soluzione digitale a tutela dell’ambiente

Sky dà oggi il via a Sky Academy Digital, progetto scolastico con cui intende promuovere lo sviluppo di competenze digitali e aumentare la consapevolezza sulla crisi climatica negli studenti di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni.

La Sky Academy Digital è un progetto pensato per scuole di tutta Italia e, a partire da oggi, offrirà alle classi che aderiranno un percorso didattico per promuovere l’inclusività digitale e supportare i ragazzi nell’acquisizione di nuove competenze per un utilizzo consapevole della rete. Al tempo stesso, permetterà agli studenti di approfondire le tematiche ambientali, in linea con l’impegno dichiarato dall’azienda nel volere diventare net zero carbon entro il 2030 e promuovere comportamenti responsabili.

Il progetto educativo è stato presentato oggi alla presenza del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in occasione dell’evento organizzato da Sky nell’ambito della Youth4Climate, e permetterà agli studenti coinvolti di sviluppare la loro idea digitale per il futuro del pianeta. Grazie a materiali dedicati messi a punto dall’azienda e i suoi partner, le classi si sfideranno nella progettazione di una soluzione digitale finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi per contrastare il cambiamento climatico.