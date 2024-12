Sky Up The Edit, presentata la terza edizione: l'obiettivo è l’inclusione digitale nelle scuole

Sky Up The Edit, al via il terzo appuntamento in presenza: focus sull’inclusione digitale nelle scuole

Questa mattina, presso l’Istituto Superiore Gerolamo Cardano nel quartiere Lampugnano di Milano, si è svolto il terzo appuntamento in presenza del progetto Sky Up The Edit, promosso da Sky per favorire l’inclusione digitale nelle scuole italiane. L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 400 studenti dell’istituto e oltre 120 classi collegate in streaming da tutta Italia, con l’obiettivo di approfondire i valori dello sport, uno dei temi chiave di quest’anno.

L’evento, moderato da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia, e dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, ha ospitato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il campione di calcio e talent Sky Sport Riccardo Montolivo. Il Ministro Abodi ha aperto l’incontro con un pensiero per il calciatore viola Edoardo Bove, colpito da un malore durante Fiorentina-Inter, e ha sottolineato l’importanza dello sport come “moltiplicatore di opportunità”. Ha evidenziato come l’alleanza tra sport e scuola possa rappresentare un potente strumento di inclusione, capace di prevenire fenomeni di delinquenza. Durante il dibattito, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il Ministro, ponendo domande su temi attuali come la violenza negli stadi e l’inclusione dei ragazzi con disabilità nel mondo sportivo.

In un’intervista a Sky Sport 24, il Ministro ha ribadito l’importanza di una convivenza virtuosa tra sport e mondo digitale: “Alleanza e collaborazione. Non bisogna farle diventare due rette parallele e addirittura divergenti. Si rischia di far diventare il digitale un antagonista dello sport praticato, mentre invece può diventare un grande alleato. Perché si può entrare negli eventi, si può interagire, si può conoscere ancora meglio il fenomeno sportivo, si possono rimodulare ancora meglio le prestazioni, si possono raccontare dati e informazioni molto utili, anche per la salute, non soltanto dei grandi campioni, ma anche dei praticanti, degli amatori dello sport. Quindi, tante buone ragioni per ringraziare Sky Up The Edit, che ci offre questa occasione di incontro, di confronto e anche di assunzione di responsabilità. Ogni volta che usciamo da una scuola ci portiamo dietro le domande e le risposte di impegni che assumiamo e anche l’occasione di questa mattina andrà sicuramente nella stessa direzione. Gli impianti sportivi e scolastici possono e devono essere migliorati in tutta Italia”.

Sky Up The Edit, giunto alla nuova edizione, affronta quest’anno tre grandi temi: il Cambiamento Climatico, i Valori dello Sport e l’Alimentazione Sana e Sostenibile. Studenti e docenti delle scuole primarie e secondarie saranno coinvolti in un’esperienza innovativa: creare contenuti giornalistici multimediali sui temi proposti. Grazie ai materiali didattici forniti, i giovani avranno l’occasione di sviluppare competenze digitali, capacità di problem-solving e lavoro di squadra, lavorando come una vera e propria redazione. L’incontro odierno conferma il valore del progetto Sky Up The Edit come occasione di formazione e riflessione, in linea con la missione di Sky di sostenere tematiche attuali e di grande rilevanza sociale.