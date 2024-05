Snam alla Spring Conference 2024: EUGBS e SLB strumenti essenziali per la transizione

Snam, l'intervento della Finance Director Nicole Della Vedova alla Spring Conference 2024 di ASSIOM FOREX

Ospitato oggi a Milano al Centro Congressi Fondazione Cariplo l'evento "Macro Trends in Financial Markets Spring Conference 2024", un'importante occasione di incontro e discussione organizzata da ASSIOM FOREX (Associazione Operatori di Mercati Finanziari). La conferenza ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, che hanno discusso delle principali tendenze macroeconomiche e delle nuove normative che stanno ridisegnando il panorama finanziario globale. Tra gli interventi, particolare rilievo ha assunto il Panel di discussione intitolato "Il nuovo standard (EuGb) e le prospettive per emittenti ed investitori".

Durante il panel, Nicole Della Vedova, Finance Director di Snam, ha offerto un'analisi approfondita sull'impatto del nuovo regolamento European Green Bond Standard (EUGBS). "Il nuovo regolamento European Green Bond Standard (EUGBS) può aumentare la trasparenza del mercato e incentivare l'uso della Tassonomia nelle strategie aziendali. In uno scenario di elevata volatilità come quello che oggi stiamo vivendo, è però importante essere consapevoli di come i benefici economici per emittenti e investitori restino sfidanti".

Della Vedova ha inoltre sottolineato l'importanza degli strumenti finanziari flessibili, come i Sustainability-Linked Bonds (SLB), che legano il finanziamento a specifici KPI di sostenibilità. "Strumenti flessibili come i Sustainability-Linked Bonds (SLB), che legano il finanziamento a specifici KPI di sostenibilità, sono anch’essi essenziali per sostenere la transizione. È fondamentale che l'Europa confermi la necessità di questi strumenti KPI-linked per evitare disparità di trattamento tra le diverse asset class e garantire un finanziamento equo e efficace della transizione", ha concluso.

L'intervento di Nicole Della Vedova ha messo in luce come il regolamento EUGBS rappresenti un passo avanti verso una maggiore trasparenza e sostenibilità nel mercato finanziario, ma ha anche evidenziato le sfide che emittenti e investitori devono affrontare. La flessibilità degli strumenti come gli SLB potrebbe quindi giocare un ruolo cruciale nel garantire un progresso equilibrato e inclusivo verso gli obiettivi di sostenibilità.