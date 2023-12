Snam, ottenuto Gold Standard delle UN per il contrasto all'emissioni di metano

Snam, confermato il Gold Standard: la comunicazione è stata ufficializzata nel corso della Cop28

UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, ha confermato a Snam il Gold Standard anche per il 2023. La comunicazione è stata resa ufficiale in occasione della presentazione dell’Annual Report dell’International Methane Observatory (IMEO) svoltasi a Dubai nel corso della Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il massimo riconoscimento, già ottenuto da Snam nel 2021 e nel 2022, previsto dal protocollo OGMP 2.0 (Oil and Gas Methane Partnership), al quale Snam ha aderito volontariamente nel 2020, premia l’impegno della Società nelle attività di reporting e nella riduzione delle emissioni di metano. Il punteggio attribuito a Snam dall’Organizzazione Internazionale è di 8,5 su 9.

Snam conferma il suo impegno per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2040 (Net Zero Scope 1 e 2). Proseguono infatti, come da piano strategico, le azioni di Snam per ridurre le emissioni di metano: -45% nel 2022 rispetto al 2015, in linea con l’obiettivo interno di riduzione del 55% al 2025 e in anticipo di tre anni rispetto agli obiettivi raccomandati da UNEP (-45% al 2025). Nel 2022 le emissioni di metano della rete di trasporto hanno rappresentano solamente lo 0,024% del gas immesso in rete.