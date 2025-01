PARI: un nuovo manifesto contro la violenza di genere

PARI: annunciato il lancio del Manifesto per la lotta alla violenza di genere a Milano

Milano si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza sociale: lunedì 3 febbraio, presso lo STEP FuturAbility District di Piazza Adriano Olivetti 1, sarà presentato il Manifesto dell'Associazione PARI. Un appuntamento fondamentale che segna l'inizio di una nuova fase di impegno strutturato contro la violenza di genere, con Snam in prima linea.

Il Manifesto nasce da un percorso di confronto e ricerca condotto da Jointly, che ha analizzato le azioni adottate dalle aziende per affrontare la violenza di genere. I risultati di questa ricerca hanno dato vita a tavoli di lavoro, ai quali hanno preso parte le realtà appartenenti al network PARI, tra cui Snam, con l'obiettivo di elaborare linee guida condivise per combattere il fenomeno all'interno dei contesti aziendali e sociali. Questo processo ha portato alla creazione di un documento che non solo sancisce un impegno collettivo, ma propone anche un percorso concreto per intervenire efficacemente.

A sostenere questo progetto c'è Snam, che con la sua partecipazione attiva nel network conferma il suo ruolo di attore sociale oltre che economico. L'azienda, che già da tempo promuove politiche di inclusione e contrasto alle discriminazioni, si fa portavoce della necessità di un cambiamento strutturale e culturale, che parta dai luoghi di lavoro per estendersi all'intera società. La presidenza dell'Associazione PARI è affidata proprio a Fabrizio Rutschmann, Chief People & Corporate Services Officer di Snam e adesso anche Presidente dell'Associazione PARI, a conferma dell'impegno dell'azienda in questa battaglia.

L'evento del 3 febbraio avrà inizio alle 17:00 con un monologo di Valeria Parrella dedicato alla figura di Artemisia Gentileschi, seguito dalla presentazione dell'Associazione PARI e del Manifesto. Interverranno i rappresentanti di diverse aziende, tra cui Snam, che illustreranno i sette punti fondamentali del documento e le strategie future per la prevenzione della violenza di genere nei luoghi di lavoro. Il programma prevede anche un incontro interattivo condotto dai filosofi Andrea Colamedici e Lorenzo Gasparrini, per approfondire il ruolo della consapevolezza maschile nel cambiamento culturale.

Il Manifesto, redatto con la curatela di Holden Studios e il contributo autoriale di Parrella e Colamedici, rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza di genere. Strutturato in sette capitoli, affronta temi cruciali come il ruolo delle aziende come attori sociali, la necessità di raccogliere dati e comprendere il fenomeno, la lotta agli stereotipi e la promozione di una nuova cultura delle emozioni.

Snam, insieme alle altre realtà del network, si impegna a trasformare questi principi in azioni concrete, attraverso programmi di formazione, adozione di policy aziendali e iniziative di sensibilizzazione. L'obiettivo è quello di creare un impatto duraturo, contribuendo a costruire una società più equa e inclusiva.

PARI. Insieme contro la violenza di genere è un’associazione fondata da ATM, Astrazeneca e Alexion, Capgemini, Fastweb, Gruppo Feltrinelli, Hera, Italgas, Jointly, Kering Foundation, Mediobanca, Prysmian, Salp, Snam e Trenord. Con ilsostegno di E.ON, Pirelli e Saipem e la sottoscrizione di altre 7 organizzazioni. La direzione generale è di Feltrinelli Education.