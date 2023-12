Snam punta sulla sostenibilità: ottenuta la certificazione ISO 50001

Snam conferma il proprio impegno in tema sostenibilità: conseguita la certificazione ISO 50001 per il "Sistema di Gestione dell'Energia"

Snam, azienda leader nel settore energetico, si distingue per l’impegno costante a favore della sostenibilità ambientale e sociale, focalizzando le proprie azioni sulla sfida della decarbonizzazione e della transizione ecologica. L'azienda ha integrato la sostenibilità in tutti gli aspetti delle sue operazioni, adottando una strategia ben definita volta alla riduzione delle emissioni di carbonio e all'ottimizzazione delle risorse energetiche, ponendo particolare attenzione al tema della “just transition”, tutelando i propri dipendenti e Fornitori, anche attraverso lo sviluppo di programmi e politiche specifiche (es. politica HSEEQ, politica di Social Supply Chain), nonché attività di formazione e sensibilizzazione, che contribuiscono a rendere i collaboratori del Gruppo più competenti e più consapevoli, per accompagnarli nel percorso di transizione ecologica di cui Snam è protagonista.

Il recente successo di Snam nel settore della sostenibilità è stato sottolineato dall'ottenimento della certificazione ISO 50001 per il suo robusto “Sistema di Gestione dell’Energia”, conferito il 19 dicembre. Questa certificazione rappresenta un riconoscimento tangibile dell'approccio responsabile dell'azienda nella gestione delle risorse energetiche, sottolineando la sua visione strategica e il suo ruolo in quanto punto di riferimento nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

La ISO 50001, standard internazionale volontario, traccia le linee guida per la creazione, l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento dei sistemi di gestione dell'energia. Questo risultato attesta l'impegno costante di Snam nel garantire una gestione efficiente e sostenibile, mirando a ridurre i consumi, minimizzare l'impatto ambientale e ottimizzare i costi. L'ottenimento della certificazione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative adottate da Snam, che ha preso parte attivamente alla COP28 e si impegna da sempre nel consolidare la sostenibilità nel suo business.

L'azienda è stata inclusa per la quattordicesima volta nel Dow Jones Sustainability World Index di S&P, ha ottenuto il Gold Standard dello United Nations Environment Programme per la riduzione delle emissioni di metano ed è il primo TSO a livello globale a sottoscrivere il Corporate Engagement Program di SBTn (Science Based Targets network) per valutare e migliorare il proprio impatto ambientale a favore della natura. L’insieme di queste attività hanno guadagnato ampio apprezzamento dalla comunità finanziaria, con un crescente interesse degli investitori ESG. Inoltre, Snam ha superato l'80% di finanza sostenibile, anticipando di tre anni il suo obiettivo sull'indebitamento.

Un ulteriore pilastro dell'impegno di Snam è l'attenzione alle persone e alle politiche inclusive sui luoghi di lavoro. Oltre alle recenti certificazioni sulla parità di genere e alla politica sulla transizione sociale di genere, l'azienda continua a investire nella crescita, nello sviluppo professionale, nel welfare e nel benessere dei suoi dipendenti. Tutti questi risultati testimoniano l'impegno solido e multifocale di Snam verso la sostenibilità, traducendosi in azioni concrete e strategie a lungo termine, consolidando la propria posizione come punto di riferimento nel fronteggiare le sfide ambientali e sociali del futuro.

Un contributo chiave arriva infine dalla Fondazione Snam, nata nel 2017 per realizzare e diffondere pratiche innovative e solidali, favorendo lo sviluppo civile, culturale ed economico in aree prioritarie di interesse pubblico. Uno dei principali elementi di valore della Fondazione è rappresentato dal coinvolgimento diretto delle persone Snam nei diversi progetti, in particolare attraverso il volontariato aziendale. Grazie al coinvolgimento di volontarie e volontari, Fondazione Snam permette alla rete di organizzazioni con cui collabora di sviluppare nuove capacità e competenze, diffondendo i valori dello sviluppo sostenibile e della Transizione Giusta anche nel contesto aziendale.