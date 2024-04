Social Media, Factanza lancia il nuovo percorso formativo "Factanza Academy”

Factanza: al via la “Factanza Academy”, il nuovo percorso formativo per imparare a comunicare nel mondo dei social media

Creare un innovativo progetto formativo pensato per offrire a professionisti, studenti e appassionati digitali, competenze pratiche su come comunicare in maniera efficace sui social media. Sono questi gli obiettivi della Factanza Academy, la nuova iniziativa di Factanza Media che si propone di costruire una community con un approccio critico al mondo dell’online, fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per navigare con successo nel mondo digitale, valorizzare i propri progetti e avere una maggiore consapevolezza del settore.

Il corso della Factanza Academy offre 22 ore di videolezioni on-demand condotte da esperti del settore, oltre a 50 ore di sessioni di confronto su tutti i moduli di insegnamento e la possibilità di avere consulenze su misura da parte di Factanza Media. Attraverso un metodo efficace e coinvolgente, l’Academy di Factanza Media offre una formazione completa e professionale. Gli iscritti avranno accesso per 365 giorni a tutte le lezioni e ai contenuti extra, come gli aggiornamenti sul campo del digitale e le interviste con professionisti del settore. Un mix di teoria e pratica volto a conciliare la combinazione tra apprendimento e intrattenimento per rendere l’esperienza di ogni episodio piacevole e stimolante.

“In un mondo in cui i social sono sempre più importanti, ma capirli è sempre più difficile, la Factanza Academy nasce per dare le competenze giuste per poter usare i social in maniera efficace, consapevole e coinvolgente. I percorsi tradizionali difficilmente riescono a muoversi a una velocità che possa garantire l'effettiva comprensione di questo mondo. Un mondo che Factanza studia, analizza, e in cui vive dal 2019”, ha dichiarato Bianca Arrighini, Founder di Factanza Media.

L’Academy si propone anche di guidare i giovani nella definizione e diffusione dei propri valori, trasmettendo loro le capacità necessarie per promuovere in modo efficace i loro messaggi online e nell’apprendimento di un metodo strategico su come approcciarsi ai contenuti e al linguaggio digitale nel loro complesso. Dalle basi della comunicazione digitale, alla definizione di una strategia fino alla creazione di contenuti di valore sulle diverse piattaforme, i moduli che compongono il programma sono 4: Gli indispensabili, Social Nerd, la Bibbia del content, e Spacca l’internet.

Ognuno di essi è accompagnato da esercitazioni che permetteranno di mettere in pratica le nozioni apprese e di creare un portfolio con i propri lavori migliori. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere i principali strumenti per il marketing, la gestione, il graphic design e la produzione video, acquisendo una solida base di esperienze concrete.

Le iscrizioni per la prima classe di Factanza Academy sono aperte dal 18 aprile al 18 maggio 2024. Al termine del percorso formativo, gli iscritti riceveranno un attestato digitale e un welcome-kit Factanza come riconoscimento dei loro sforzi e del completamento del corso.