Sostenibilità, Dentons: al via nuovo progetto in collaborazione con OneTerra

Dentons, annunciato un nuovo progetto con OneTerra: l'obiettivo è migliorare le prestazioni in termini di sostenibilità e benessere

Lo studio legale Dentons annuncia l’avvio di un nuovo progetto volto a migliorare le prestazioni dei suoi uffici in termini di sostenibilità, risparmio energetico e benessere dei collaboratori e dipendenti, condotto in collaborazione con il service provider OneTerra. OneTerra combina, attraverso la propria piattaforma tecnologica, i dati relativi alle performance della struttura e ai comportamenti delle persone che la vivono, con lo scopo di definire un piano mirato al perseguimento di obiettivi ESG e alla valorizzazione degli immobili.

Obiettivo principale dell’iniziativa è la creazione di un ambiente di lavoro più sano e sostenibile. Grazie all’intervento, attuato in una prima fase nell’edificio di Milano e che successivamente coinvolgerà anche la sede di Roma, si prevede una riduzione del consumo energetico di oltre il 20% rispetto alla situazione di partenza e un aumento del 70% dell’ESG score dell’asset. Risultati altrettanto positivi sono attesi anche in termini di wellbeing e management.

"Dopo un’attenta attività di due diligence svolta con OneTerra", racconta Aldo Radice, Chief Operating Officer di Dentons Italia, "abbiamo messo a punto una strategia per migliorare le performance gestionali e la smart readiness (SRI), ottimizzando l’efficienza energetica e idrica dello stabile, e garantendo nel contempo un ambiente più salubre per gli occupanti".

L’intervento si è tradotto in una completa “infrastrutturazione” dell’immobile, dal monitoraggio e controllo delle fonti energetiche e idriche, all’implementazione di avanzati sistemi di gestione della centrale termofrigorifera. Gli ambienti sono stati opportunamente sensorizzati per monitorare parametri cruciali come temperatura, umidità, CO2 e VOC, al fine di garantire un comfort ottimale e ridurre l’impatto ambientale.

"Accanto agli interventi tecnici, abbiamo introdotto con il supporto di OneTerra alcune innovative attività di edutainment utilizzando una app dedicata e alcune postazioni digitali allestite negli uffici", spiega ancora Radice, "per coinvolgere attivamente gli occupanti nell’adozione di comportamenti sostenibili e nella promozione di una nuova consapevolezza ambientale".

La partnership con OneTerra si inserisce dunque in un percorso virtuoso di Dentons Italia per raggiungere standard elevati anche in materia di etica e responsabilità ambientale, rispondendo alle crescenti esigenze di impegno verso la sostenibilità e di attenzione al benessere negli spazi lavorativi.