Sostenibilità, Safilo: validati gli obiettivi Science Based di breve termine

Safilo prosegue nel percorso di sostenibilità: validati gli obiettivi Science Based di breve termine dalla Science Based Targets initiative

Il Gruppo Safilo è lieto di annunciare che i suoi obiettivi Science Based di breve termine sono stati validati dalla Science Based Targets initiative (SBTi), una partnership tra il CDP, il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute (WRI) e il World Wide Fund for Nature (WWF), che promuove un'azione ambiziosa per il clima nel settore privato consentendo alle aziende di fissare target Science Based di riduzione delle emissioni.

A marzo 2023, nell’ambito della presentazione del Business Plan di Gruppo, Safilo ha fissato anche gli obiettivi della propria strategia di sostenibilità, inclusi obiettivi Science Based di breve termine. La SBTi ha valutato i target scope 1 e 2 di Safilo in linea con un percorso volto a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Gli obiettivi Science Based di breve termine di Safilo prevedono la riduzione delle emissioni assolute di gas serra scope 1 e 2 del 70% entro il 2030 rispetto all'anno base 2022, e la riduzione delle emissioni assolute di gas serra scope 3 derivanti dall'acquisto di beni e servizi e dal trasporto e distribuzione a monte della filiera del 25% entro lo stesso arco temporale.

Secondo la Science Based Targets initiative, i target Science Based forniscono alle aziende un percorso chiaramente definito per ridurre le emissioni di gas serra, contribuendo a prevenire gli impatti peggiori dei cambiamenti climatici e aziende durature nel futuro. Gli obiettivi sono considerati Science Based se sono in linea con ciò che la più recente climatologia ritiene necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.