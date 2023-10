Sperlari e Paluani: al via la nuova campagna “Insieme è più Natale”

Sperlari e Paluani, “Insieme è più Natale”: la nuova campagna crea il connubio perfetto per una tavola ancora più golosa

Si è tenuto oggi a Milano l'evento di lancio della nuova gamma di prodotti e della nuova campagna publicitaria di Sperlari e Paluani, parte del Gruppo Sperlari dal 2022: i due marchi uniscono la loro sapienza del saper fare, per proporre Natale 2023 ancora più dolce, magico e goloso. Per celebrare questa unione Sperlari e Paluani tornano in comunicazione con la nuova campagna, “Insieme è più Natale” on-air da inizio dicembre con un piano media integrato che toccherà i principali canali.

Anche il punto vendita si ispira alla nuova campagna “Insieme è più Natale” con materiali dedicati e isole espositive che raccontano la magia del Natale di Sperlari e Paluani. Più dolci, più addobbi, più amici, più famiglia, più tempo insieme: il Natale 2023 sarà dunque ancora più ricco. Questo rinnovato spirito natalizio , che nasce dalla convivialità, prende vita grazie a nuovi sapori che, insieme alle ricette più classiche, regalano associazioni di gusto straordinarie.

Chi sceglierà di rendere il proprio Natale ancora più goloso con i prodotti Sperlari e Paluani, potrà partecipare ad un esclusivo concorso, che metterà in palio centinaia di premi firmati Simone Rugiati, Chef Ambassador dei due brand, e non solo, i più fortunati potranno vincere una cena presso Food Loft, il ristorante del noto Chef e vivere un'esperienza unica.

Chiara Trabattoni, Marketing Manager Seasonals di Sperlari e Paluani, ha così descritto la nuova unione: "Sperlari e Paluani punta a celebrare il Natale in ogni sua forma, un momento di magia in cui due tradizioni si incontrano e creano qualcosa di ancora più speciale. Con 'Insieme è più Natale', Sperlari e Paluani vogliono rappresentare infatti il connubio perfetto tra tradizione e innovazione, tra due realtà diverse che, unite in una nuova dimensione, mantengono la propria unicità e riescono a esprimersi in un’offerta di prodotti per le feste sempre più estesa e rinnovata”.

Durante l'evento sono stati descritti i nuovi prodotti che, per il 2023, Sperlari e Paluani presenta: per coloro che amano il torrone classico, nasce il nuovo torrone “L’Intenso” con mandorle intere e aggiunta di pasta di mandorle; mentre per gli amanti dei sapori natalizi Sperlari ha creato il torrone ricoperto pera e cannella, dalla consistenza morbida, ricoperto di finissimo cioccolato bianco con l’aggiunta di mandorle intere e cubetti di pera e cannella; infine Cuor di Nocciola, un nocciolato unico nel suo genere che nasce da un mix cremoso di pasta di nocciole e cioccolato bianco, impreziosito da nocciole intere e granella di caramello croccante per una texture sorprendente e dolce al punto giusto.

Invece, le novità nella sezione lievitati sono il Pandoro Farcito Sperlari Zanzibar, un prodotto che rappresenta l’emblema di “Insieme è più Natale” e che ben rappresenta l’unione dei due brand: un soffice pandoro Paluani farcito con una vellutata crema di gianduia Zanzibar, icona del brand Sperlari, ricoperto di cioccolato e golose scagliette di cioccolato fondente, per un’esperienza sorprendente e appagante. Oltre al Pandoro farcito Sperlari Zanzibar, Paluani celebra le festività 2023 con un nuovo speciale Tronco di Natale, referenza iconica del brand e da sempre simbolo di una tradizione natalizia meno convenzionale. Quest’anno il Tronco si rinnova in una versione pensata per incontrare anche i gusti dei palati più giovani con una nuova referenza: il Tronco al caramello salato, un goloso impasto con farcitura al caramello salato e copertura al cioccolato e cristalli di caramello.

L'intervista di affaritaliani.it a Chiara Trabattoni, Marketing Manager Seasonals di Sperlari e Paluani

A margine dell'evento Chiara Trabattoni, Marketing Manager Seasonals di Sperlari e Paluani, ha affermato: “Sperlari, negli anni, si è concentrata molto sulla qualità dei suoi prodotti, sulla cura e sull’attenzione nel realizzarli nel rispetto della tradizione, iniziata nel 1836 e che ogni anno cerchiamo di rinnovare con golose novità, sia da parte di Sperlari, sia da parte di Paluani. Per la prima volta raccontiamo la storia di due marchi".

Inoltre, Trabattoni ha sottolineato l'importanza del connubio Sperlari e Paluani e la scelta di Simone Rugiati come brand Ambassador: "Questa unione nasce dalla volontà di comunicare dei valori in comune di questi due marchi che, di fatto, hanno tanto da raccontare. Sono due brand storici con un forte passato di qualità e con un forte desiderio di rinnovarsi e di presentarsi in maniera moderna sul mercato. I primi riscontri sono molto positivi. Abbiamo pensato a Simone Rugiati proprio perché cercavamo una persona che esprimesse la contemporaneità e che ci aiutasse a raccontare una storia focalizzata sulla qualità. In lui abbiamo trovato tutte queste caratteristiche".

L'intervista di affaritaliani.it allo Chef Simone Rugiati

Lo Chef Simone Rugiati, in merito alla collaborazione con Sperlari e Paluani ha dichiarato: "Questa partnership nasce da una parola molto bella, ovvero fusione, in questo caso è la fusione tra due marchi noti nell’abito della pasticceria. L’idea è quella di utilizzare la mia creatività per creare qualcosa che non sarà mai in vendita ma è un omaggio, da chef, a due prodotti che si fondono insieme: il torrone e il pandoro".

"Essere l’ambasciatore di due brand del genere è una grande responsabilità, con due prodotti che rispettano la tradizione. Dunque, questa collaborazione si incastra alla perfezione con i miei valori di cucina", ha continuato lo Chef. "La grande novità è l’aver applicato la creatività, lo stile e la sorpresa. È una box con all’interno due rivisitazioni di due prodotti non in commercio: il pandoro classico corredato da una crema Sperlari al cioccolato aromatizzata all’arancia e arachide che un po’ riconduce al torrone".