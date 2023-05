Takeda Italia, Alessandra Fionda nominata Medical & Regulatory Head

Takeda Italia, annunciata la nomina di Alessandra Fionda a Medical & Regulatory Head

Takeda Italia annuncia la nomina di Alessandra Fionda a Medical & Regulatory Head dell'azienda. Sviluppo e innovazione sono tra le parole chiave dell’area che da sempre offre un contributo valoriale e significativo per il sistema salute. Alessandra Fionda guiderà il team Medical & Regulatory, mettendo a disposizione, sostenuta dall’expertise del suo Team, il supporto scientifico ed organizzativo necessario alle Business Units, alla Direzione Patient-Value & Access e a tutte le funzioni aziendali.

“È nelle sinergie che troviamo il nostro punto di forza” sottolinea Alessandra Fionda. “Riconoscere il ruolo delle collaborazioni esterne e interne all’azienda, intercettando precocemente le esigenze degli stakeholder, a supporto di tutti i protagonisti dell’ecosistema salute, è uno degli obiettivi che mi pongo. Le nuove tecnologie e la trasformazione digitale saranno la chiave per evolvere nella generazione di evidenze in modo innovativo e rapido, consapevoli che purtroppo i pazienti non possono aspettare. Questo senza tralasciare il ruolo delle persone e il loro contributo a supporto della comunità scientifica, dei pazienti e dei loro caregiver, al centro di ogni nostra azione e pensiero strategico”.