Tavolo Automotive MIMIT, ASSOCOSTIERI: indispensabile una politica UE che favorisca una transizione sostenibile

Tavolo Automotive MIMIT, ASSOCOSTIERI: indispensabile una politica dell’UE che valorizzi i biocarburanti e favorisca una transizione sostenibile

Durante il Tavolo Automotive, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, il Direttore Generale di ASSOCOSTIERI, Avv. Dario Soria, ha sottolineato l’importanza di adottare una politica europea fondata sulla neutralità tecnologica, riconoscendo il ruolo strategico dei biocarburanti nella transizione ecologica e accelerando il ricambio del parco veicolare pesante con mezzi a basse emissioni. Nella sua Concept Note, la Commissione Europea evidenzia la necessità di ridurre le emissioni nel settore automobilistico, senza però menzionare il contributo essenziale dei biocarburanti sostenibili. Questa omissione rischia di compromettere un processo di decarbonizzazione equo e inclusivo.

ASSOCOSTIERI, in occasione del G7 Clima, Energia e Ambiente, ha aderito al Turin Joint Statement on Sustainable Biofuels, ribadendo i benefici derivanti dall’impiego dei biocarburanti, tra cui la diversificazione delle fonti energetiche, la compatibilità con i motori attualmente in uso e il supporto all’economia circolare. Il settore sta già investendo in biocarburanti avanzati come FAME, HVO, biometano e bioetanolo, considerati elementi chiave per un sistema energetico più sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

L’Associazione evidenzia inoltre come l’imposizione di una sola tipologia di carburante, come gli e-fuels, sia contraria al principio di neutralità tecnologica e possa ridurre la competitività del settore. È quindi essenziale valorizzare tutte le soluzioni energetiche disponibili, tra cui GPL, CNG/GNL, bio-GPL e biometano, fondamentali per la riduzione delle emissioni inquinanti.

In linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, ASSOCOSTIERI sostiene con determinazione l’adozione di incentivi per i veicoli a basse emissioni, sottolineando però l’importanza di estendere tali misure a tutte le tecnologie sostenibili e non esclusivamente ai veicoli elettrici. Come affermato dall’Avv. Dario Soria, è necessario introdurre strumenti di incentivazione specifici per i veicoli pesanti a basse emissioni, strategici per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE. Questo richiede un’adeguata dotazione finanziaria e una pianificazione strategica a lungo termine, data l’incidenza significativa del trasporto pesante sulle emissioni totali. Il rinnovo della flotta con veicoli meno inquinanti e con trazioni alternative rappresenta un passo decisivo nella transizione ecologica.

Un piano di incentivi pluriennale per il rinnovo del parco veicolare pesante si rivela dunque essenziale per garantire la competitività del settore e il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Il decreto emanato dal MIT il 6 agosto scorso, che ha visto l’esaurimento in pochi secondi dei 25 milioni di euro stanziati per il rinnovo dei mezzi pesanti, testimonia il forte interesse degli operatori per la sostituzione dei veicoli più inquinanti con soluzioni sostenibili. Accelerare questo processo diventa quindi prioritario per consentire agli autotrasportatori di accedere a tecnologie a basse emissioni senza restare vincolati ai tradizionali motori a gasolio.

ASSOCOSTIERI ribadisce che valorizzare le soluzioni energetiche alternative, come i biocarburanti e il GNL, rappresenta una concreta opportunità per il settore. Questa strategia non solo consente di ridurre le emissioni inquinanti, ma sostiene anche l’economia circolare, promuovendo l’impiego di combustibili nazionali derivati da rifiuti e sottoprodotti. Oltre a garantire un immediato abbattimento delle emissioni, ciò rafforza la competitività delle imprese italiane impegnate nello sviluppo di tecnologie avanzate per un futuro energetico più sostenibile.