Technogym celebra i 40 anni con la mostra a Milano ‘Design to Move’

Technogym: in occasione della Milano Design Week 2024 celebra il suo quarantesimo anniversario con la mostra 'Design to Move'

Technogym, per la Milano Design Week 2024 ha celebrato il suo quarantesimo anniversario con la mostra 'Design to Move'. L'evento ha messo in mostra 40 Technogym Bench, tra i prodotti iconici del marchio per l'home wellness, reinterpretate da 40 designer e artisti provenienti da tutto il mondo. "Abbiamo deciso di celebrare i nostri quarant’anni con 40 opere plasmate da altrettanti tra artisti, architetti e designer da tutto il mondo, che hanno rappresentato il wellness come qualità della vita e come emozione. Le opere verranno poi messe all’asta da Sotheby’s il prossimo settembre e il ricavato verrà devoluto a Unicef", ha spiegato a PambiancoTv Nerio Alessandri, Fondatore e CEO di Technogym.

Utilizzando la Technogym Bench come tela bianca, 'Design to Move' presenta le creazioni uniche di alcuni dei più rinomati designer e artisti, tra cui Patricia Urquiola, Antonio Citterio, Nendo, Walter De Silva e Mario Antonioli, solo per citarne alcuni. Il progetto speciale è stato concepito insieme all'architetto e designer Giulio Cappellini e alla curatrice Bruna Roccasalva, che ha riunito gli artisti e designer e li ha ispirati ad interpretare il concetto di wellness attraverso la loro creatività.

Nerio Alessandri ha fondato Technogym a 22 anni, nel garage di famiglia, unendo la sua passione per la tecnologia e il design con quella per l’esercizio fisico. Nel corso degli anni, il brand si è evoluto da azienda di attrezzature per il fitness a ecosistema completo per il wellness lifestyle, diventando un protagonista del design italiano. L'inaugurazione della mostra ha coinciso con le celebrazioni per la Giornata del Made in Italy nel mondo, istituita dal Governo in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

"A guidare i prossimi quarant’anni sarà l’innovazione, che nel nostro caso vuol dire intelligenza artificiale, crescita digitale, sviluppo di tecnologie per la prevenzione e la riabilitazione", ha affermato Alessandri. "Technogym sarà a Parigi per le Olimpiadi 2024 con trenta centri di preparazione atletica. Nel periodo delle Olimpiadi saranno circa 30mila gli atleti che utilizzeranno Technogym". Una selezione di 15 opere uniche di 'Design to Move' verrà battuta in asta da Sotheby's a settembre, mentre le altre 25 saranno disponibili per l'acquisto sul sito technogym. L'intero ricavato sarà devoluto all'Unicef.