Technogym, prosegue la crescita profittevole: nel 2023 ricavi a 808,1 milioni

Technogym: nel 2023 ricavi record pari a 808,1 milioni di euro

Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato di Technogym, ha commentato: "La salute, la sana longevità e lo sport si stanno affermando, in tutto il mondo, come trend di riferimento per i consumatori e Technogym, negli anni, ha dimostrato di saper rispondere a questa opportunità attraverso il suo esclusivo ecosistema. I risultati del 2023 confermano il nostro percorso di crescita sostenibile e profittevole di lungo termine, come promesso in fase di quotazione, anche grazie ai continui investimenti in innovazione tecnologica. Technogym promuove il wellness da 40anni e questa legacy ci consente oggi di essere credibili e rilevanti nei settori del Life-Science e dell’Healthy Longevity, campi in cui, grazie alle nostre soluzione personalizzate e basate sull’intelligenza artificiale, vediamo un forte potenziale di sviluppo futuro".

"Il 2024 sarà per Technogym un anno speciale, segnato da due eventi straordinari come la partnership con le Olimpiadi di Parigi 2024 e la celebrazione del 40esimo anniversario di Technogym durante la design week di Milano. Parigi 2024 sarà la nona partecipazione di Technogym come fornitore esclusivo dei Giochi Olimpici, posizione che ci consentirà un rilevante vantaggio competitivo nel mercato dello sport performance in forte crescita, non solo fra gli atleti, ma anche fra il grande pubblico. La mostra “Design to Move” celebrerà, nella cornice del Salone del Mobile, i 40 anni di Technogym attraverso 40 Technogym Bench uniche interpretate da 40 designer e artisti di tutto il mondo e rappresenterà una ulteriore occasione di confermare Technogym come il marchio leader nel design e nel luxury lifestyle. Pertanto, partendo dai solidi risultati del 2023, dal ricco programma di appuntamenti e innovazione per il 2024, siamo fiduciosi nel prosieguo del nostro percorso di crescita profittevole, sostenibile e di lungo termine", ha concluso Alessandri.

Il Consiglio di Amministrazione di Technogym, the wellness company, ha oggi esaminato e approvato la relazione finanziaria annuale consolidata e il progetto di bilancio relativo al 2023 redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. L’anno si è chiuso con il nuovo record di ricavi pari a Euro 808,1 milioni (+12% rispetto al 2022 o +14% a cambi costanti). La crescita è a doppia cifra rispetto all’anno precedente su tutti i segmenti commercial: Club, Hospitality & Residential, Health Corporate and Performance. È interessante notare che il posizionamento del brand Technogym e la sua strategia hanno riportato anche il segmento Home, che indirizza la clientela consumer, a un risultato in linea con il 2022. In particolare l’Home ha fatto segnare un tasso di accelerazione notevole nel secondo semestre, dove è tornato a crescere rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’EBITDA adjusted è aumentato a Euro 152 milioni (+15%), facendo registrare anche il secondo anno consecutivo di incremento dell’EBITDA adjusted margin pari al 18,8%, considerando il 17,5% del 2021 e il 18,3% del 2022. L’utile netto adjusted cresce del +18,6% a Euro 78 milioni, nonostante l’effetto cambi. La proposta di dividendo è pari a Euro 0,26 per azione, per un totale di circa Euro 52 milioni, corrispondente al 70% dell’utile. Ottimo risultato della posizione finanziaria netta, positiva per Euro 127 milioni, in ulteriore miglioramento rispetto a Euro 122 milioni del 2022, nonostante il buyback di azioni proprie ed il ritorno alla consueta stagionalità dei pagamenti.

I risultati consolidati sono stati predisposti in accordo con gli International Financial Reporting Standards emessi dall’International Accounting Standards Board e sono tutti inclusivi degli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16. Di seguito è fornita una breve ricognizione dei Ricavi consolidati, in base alla tipologia di Clientela, Area Geografica e Canali Distributivi, nonché delle altre principali grandezze economiche e patrimoniali.