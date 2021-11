Tecnologia: tre idee regalo per chi ama il mondo tech

Tecnologia: le tre idee di regalo uniche per chi ama il mondo tech

Con il Natale all’orizzonte, molte persone si stanno già chiedendo cosa potranno regalare di davvero unico ai propri amici più stretti, ai parenti oppure al proprio partner. Ecco quindi alcune dritte utili per chi ha intenzione di fare un regalo ricercato, particolare e realmente utile a qualcuno che ama il mondo della tecnologia ed è sempre aggiornato sulle nuove tendenze hi-tech.

Regalo di Natale, idee per chi ama il tech: la Pod mod

Se nel proprio gruppo di amici c’è qualcuno che non riesce a fare a meno di una pausa sigaretta durante la giornata, quest’idea sarà sicuramente molto apprezzata come regalo, per Natale ma anche per altre occasioni. Le cosiddette “pod mod” hanno un design compatto e dimensioni ridotte; risultano quindi comode, maneggevoli e pratiche, essendo semplici da portare con sé anche nelle tasche. Naturalmente per scegliere le pod mod migliori sarà necessario informarsi sui siti di settore, così da capirne anche il funzionamento.

Regalo di Natale, idee per chi ama il tech: auricolari per il sonno

Il sonno è prezioso e privarsene per qualsiasi motivo ha delle conseguenze negative, andando a intaccare i livelli di serenità e produttività. Chi vive in una zona particolarmente rumorosa o in un appartamento in condivisione con altre persone lo sa bene: prendere sonno a volte è davvero una missione impossibile e i classici tappi per le orecchie, purtroppo, non fanno miracoli. Gli auricolari progettati appositamente per favorire il sonno rappresentano quindi una soluzione ottima in casi come questi, perché riproducono dei suoni rilassanti “mascherando” i rumori provenienti dall’esterno (quindi non cercando di attutirli o cancellarli, spesso invano), per un sonno davvero perfetto e senza interruzioni.

Regalo di Natale, idee per chi ama il tech: cerca chiavi

Per i più smemorati e distratti, che sono soliti perdere gli oggetti di uso quotidiano continuamente anche dentro la propria camera, il regalo perfetto è sicuramente il cerca chiavi (noto anche come “key tracker” o “key finder”). Si tratta nello specifico di un dispositivo dotato di localizzatore Bluetooth che, comunicando con un’applicazione appositamente pensata (da scaricare sullo smartphone), permette di sapere con precisione dove si trova l’oggetto che si sta cercando. Nel caso in cui si perdesse la connessione, poi, l’app permetterà anche di visualizzare l’ultima posizione in cui si trovava l’oggetto smarrito, ripercorrendo quindi gli spostamenti a ritroso. Dispositivi di questo tipo sono utilissimi perché possono essere utilizzati non solo per le chiavi, ma anche per altri oggetti (come lo zaino, la borsa, il portafogli, ecc).