Temakinho, presentato il piano di rilancio per una crescita sostenibile

Temakinho: il piano di rilancio pone al centro la customer experience e l’inserimento di piatti plant-based

Temakinho, il noto brand di ristorazione che abbina la cucina nikkei giapponese-peruviana all’atmosfera vibrante del Brasile, presenta il suo piano di rilancio. Incrementando l’impegno verso la sostenibilità ambientale, quest’operazione mira a migliorare l’esperienza del cliente e a consolidare la posizione del marchio nel settore.

La prima voce del piano di rilancio è dedicata alla customer experience, che sarà elevata attraverso l’introduzione di risorse provenienti dal settore dell’ospitalità di lusso nei ristoranti della catena. Per rispondere alle esigenze della clientela sempre più attenta alla sostenibilità e alla salute, ai piatti signature di Temakinho saranno affiancati piatti e materie prime plant-based.

La Road to Green percorsa da Temakinho nel suo progetto di rilancio porta all’utilizzo di materiali 100% compostabili e riciclabili per tutti gli imballi e le consegne, sia per il servizio delivery che take-away. Inoltre, sono state lanciate campagne per piantare alberi, con 2698 alberi piantati solo nel 2024, contribuendo a un assorbimento di CO2 di oltre 59.000 kg annui. Tra gli esempi più evidenti di questo nuovo percorso, la sostituzione del formaggio spalmabile con uno spalmabile plant-based ha permesso un risparmio di emissioni di CO2 di oltre 36.000 kg annui. Temakinho continuerà a rivedere il menu e la supply chain nei prossimi anni per ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2, consolidando il suo ruolo di leader nel settore della ristorazione sostenibile.

“Il rilancio di Temakinho attraverso la nostra Road to Green rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità e l'innovazione nel settore della ristorazione”, dichiara Linda Maroli, Founder e consulente del brand per la supervisione dell’innovazione e del design. “L'adozione di materiali compostabili e riciclabili per tutti gli imballaggi e le consegne, insieme alle campagne ecologiche che abbiamo avviato, dimostra la nostra dedizione a ridurre l'impatto ambientale. Siamo fieri dei cambiamenti apportati, come l'introduzione di alternative plant-based nel nostro menu, che ci permettono di diminuire significativamente le emissioni di CO2. Questo percorso ci consente di consolidare il nostro ruolo di leader nel campo della ristorazione sostenibile, e siamo determinati a continuare a migliorare le nostre pratiche per garantire un futuro più verde per tutti e miglioreranno l’esperienza dei clienti”.

Per coinvolgere i suoi clienti, il brand attuerà un rinnovato dialogo con la community, attraverso un uso strategico dei social media e newsletter. Inoltre, verrà attivato un piano di intrattenimento continuativo che includerà musica dal vivo, eventi a tema e partecipazione a festival per aumentare la visibilità di Temakinho.

Fabrizio Pisciotta, Co-founder e CEO di Temakinho, commenta: “Sono entusiasta del nuovo business plan di Temakinho, che segna un punto di svolta per il nostro brand. Il focus su un'esperienza cliente migliorata, sostenuta dall'introduzione di piatti plant-based e da un servizio di alta qualità, ci posiziona all'avanguardia del settore della ristorazione. Il dialogo rinnovato con la nostra community rafforza ulteriormente il nostro impegno verso l'eccellenza. L'aggiunta di un programma di intrattenimento continuativo rappresenta un'iniziativa strategica per aumentare la visibilità e attrarre nuovi clienti. Sono fiducioso che queste mosse non solo stimoleranno una crescita sostenibile del nostro fatturato, ma ci permetteranno anche di consolidare la nostra posizione di leader nel mercato”.

“Le decisioni strategiche prese finora da Temakinho riflettono una visione chiara e lungimirante, posizionando l'azienda per una crescita sostenibile e di successo”, aggiungono Marco Pappadà e Fabio Morandi, Senior Directors Mutares e board members Temakinho. “Siamo estremamente soddisfatti dei progressi raggiunti e siamo fiduciosi che le prospettive future siano molto promettenti. Con un'attenzione costante alla qualità e all'innovazione, Temakinho continuerà a crescere e a conquistare nuovi mercati, mantenendo sempre al centro i valori che ci hanno portato fin qui”.

Queste strategie saranno supportate, inizialmente, dalla razionalizzazione dei processi e della struttura organizzativa aziendale. In più, dal 2025, la rete di ristoranti si espanderà sia in gestione diretta (una nuova apertura prevista nel 2027) che in franchising (nove nuove aperture previste tra il 2025 e il 2027).